Pogoń – Zagłębie 🇵🇱 Typy, kursy (13.02.2022)

Dla go艣ci pocz膮tek rundy nie jest 艂atwy. Najpierw Legia, teraz Pogo艅 na wyje藕dzie. Zdecydowanym faworytem b臋d膮 Portowcy, kt贸rzy pokonali Piasta przed tygodniem. Teraz chc膮 powt贸rzy膰 wyczyn i zbli偶a膰 si臋 ca艂y czas do Lecha oraz ucieka膰 przed Rakowem.

Pogo艅 – Zag艂臋bie zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Oczywistym jest, 偶e faworytem聽 b臋dzie dru偶yna Kosty Runjaicia. Wygrana z Piastem podbudowa艂a tylko morale, a dodatkowo jednego z goli strzeli艂 nowo zakupiony Ormianin z 呕yliny. O nim m贸wi si臋, 偶e mo偶e zosta膰 gwiazd膮 ligi w niedalekiej przysz艂o艣ci. P贸ki co jednak… musi przebi膰 si臋 do wyj艣ciowego sk艂adu. To nie b臋dzie 艂atwe, bo stara zasada m贸wi, 偶e zwyci臋skiego sk艂adu si臋 nie zmienia. Szczecinianie mog膮 m贸wi膰 o szcz臋艣liwym pocz膮tku. By艂 Piast, teraz Zag艂臋bie, a potem Stal Mielec, czyli rywale z ni偶szej p贸艂ki. Jednak trzeba wygrywa膰, by goni膰 Lecha, z kt贸rym zmierz膮 si臋 w ostatni weekend lutego.

Zag艂臋bie przej臋te przez Piotra Stokowca rozpocz臋艂o od pora偶ki z Legi膮 na pocz膮tek wiosny. 1:3 mo偶e nie oddaje do ko艅ca przebiegu spotkania. Na otarcie 艂ez pi臋kne trafienie Patryka Szysza, ale punkt贸w nie da艂o. Teraz te偶 lekko nie b臋dzie, a sytuacja zaczyna si臋 robi膰 nieciekawa. Zapas punktowy przed kolejk膮 to tylko dwa oczka nad stref膮 spadkow膮. Wystarcz膮 zwyci臋stwa G贸rnika 艁臋czna i Legii, w贸wczas Miedziowi mog膮 w poniedzia艂ek obudzi膰 si臋 w艂a艣nie pod kresk膮. Wtedy dopiero mog艂oby by膰 nerwowo w Lubinie, mimo 偶e dopiero mamy pocz膮tek rundy.

Pogo艅 – Zag艂臋bie kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Pogo艅 wygra, kurs: 1,56

Zag艂臋bie wygra, kurs: 5,70

Remis, kurs: 4,20

Pogo艅 – Zag艂臋bie nasze typy

Dwa typy w kierunku faworyta. Mo偶na wybra膰, czy chcemy gra膰 zwyci臋stwo, czy bramki na Portowc贸w.

Nasze typy Pogo艅 1,56 Zagraj

Zagraj Pogo艅 powy偶ej 1,5 bramki 1,66 Zagraj

Pogo艅 – Zag艂臋bie fakty meczowe

Mecz wicelidera z 14. dru偶yn膮 w tabeli. Obie ekipy dzieli 20pkt. Gospodarze zdobyli ich 40, go艣cie po艂ow臋 tego

Pogo艅 u siebie zgarn臋艂a 23pkt w dziewi臋ciu meczach i legitymuje si臋 bilansem 7-2-0

Zag艂臋bie na wyjazdach ma tylko siedem oczek w dziesi臋ciu delegacjach

Jesieni膮 w Lubinie g贸r膮 byli Miedziowi – 2:0

