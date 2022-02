Legia – Warta 🇵🇱 Typy, kursy (13.02.2022)

Ostatni niedzielny mecz i jednocze艣nie bardzo wa偶ne spotkanie w kontek艣cie utrzymania. Nadal m贸wimy o dw贸ch dru偶ynach, kt贸re okupuj膮 stref臋 spadkow膮. Jest szansa z niej wyj艣膰, tyle 偶e wiele zale偶y od mecz贸w G贸rnika 艁臋czna i Zag艂臋bia Lubin. Je艣li te ekipy wygraj膮, w贸wczas nawet triumf, kt贸rej艣 z tych ekip nic im w tym kontek艣cie nie da. Ale tutaj czeka nas batalia o 6pkt.

Legia – Warta zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Kluczowe starcie w kontek艣cie utrzymania. Warta rozpoczyna rund臋 w艂a艣nie grami z dru偶ynami wok贸艂 siebie. By艂 G贸rnik 艁臋czna, teraz Legia, a za nied艂ugo Termalica. Ekipa Dawida Szulczka nied艂ugo b臋dzie wiedzia艂a wi臋cej, na czym stoi w walce o utrzymanie. Na 艁azienkowskiej mo偶na si臋 spodziewa膰 kopii scenariusza z derb贸w Poznania. Wtedy Warta gra艂a g艂臋boko cofni臋ta, broni膮c cz臋sto nawet sz贸stk膮 w linii, gdy do defensywy schodzi艂 Mateusz Kupczak. By膰 mo偶e i teraz czeka nas taki styl i pr贸ba kontr.

Legia musi zaatakowa膰 i to zrobi od pierwszej minut. 艁atwo mie膰 nie b臋d膮, bo trzeba b臋dzie prze艂ama膰 liczn膮 obron膮 Zielonych. To jednak zadanie dla kreatywnych graczy Legii, kt贸rych coraz mniej. Luquinhas ju偶 w blokach startowych do Stan贸w Zjednoczonych i tutaj b臋dzie spory k艂opot, wszak nadal kontuzjowany jest Bartosz Kapustka. W zasadzie teraz wszystko b臋dzie na barkach Josue, kt贸ry zaliczy艂 udany start wiosny. Jednog艂o艣nie kibice i eksperci wybrali go zawodnikiem meczu w Lubinie. To w du偶ej mierze, dzi臋ki niemu warszawianie wywie藕li komplet punkt贸w z Dolnego 艢l膮ska.

Legia – Warta kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Legia wygra, kurs: 1,64

Warta wygra, kurs: 5,10

Remis, kurs: 3,95

Legia – Warta nasze typy

Dwa typy na wygran膮 gospodarzy. Pierwszy tradycyjna, czysta “1”. W drugim przypadku nieco wi臋ksze ryzyko, ale spr贸bujemy.

Nasze typy Legia 1,64 Zagraj

Zagraj Legia wygra do 0 2,61 Zagraj

Legia – Warta fakty meczowe

Spotkanie 16. z 17. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Oba zespo艂y dzieli punkt: 18 do 17 na korzy艣膰 Legii

Gospodarze zdobyli 12 z 18. punkt贸w na w艂asnym stadionie

Warta punktuje niemal po r贸wno – 9 u siebie i 8 na wyje藕dzie

Jesieni膮 w Grodzisku Legia wygra艂a 2:0

