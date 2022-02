Verona – Udinese 🇮🇹 Typy, kursy (13.02.2022)

W trakcie 25. kolejki w艂oskiej ekstraklasy, Verona zagra na Stadio Marc’Antonio Bentegodi z Udinese. Gospodarze podchodz膮 do tego starcia po wyjazdowej pora偶ce z Juventusem. Z kolei go艣cie wygrali domowy mecz z Torino.

Verona – Udinese zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Trzy zwyci臋stwa, dwie pora偶ki – to bilans pi臋ciu ostatnich ligowych mecz贸w Verony. Wygrane przypadaj膮 na mecze ze Spezi膮, Sassuolo i Bologn膮. Pora偶ki to z kolei starcia z Salernitan膮 i Juventusem. Pi艂karze Verony s膮 obecnie na dziewi膮tym miejscu w tabeli ze strat膮 sze艣ciu punkt贸w do sz贸stego Lazio.

Czternast膮 lokat臋 zajmuje Udinese. Klub z Udine w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach zdoby艂 艂膮cznie siedem punkt贸w, wygrywaj膮c z Salernitan膮 i Torino, a tak偶e remisuj膮c z Geno膮. Spotkania z Atalant膮 i Juventusem ko艅czy艂y si臋 zwyci臋stwami rywali.

Verona – Udinese nasze typy

Trudno wskaza膰 faworyta tej rywalizacji. Spodziewamy si臋 bramek w tym meczu.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.80 Zagraj!

Zagraj! Powy偶ej 2.5 bramki 1.90 Zagraj!

Verona – Udinese kursy bukmacher贸w

Bukmacher TOTALbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Verona wygra, kurs: 1.87

Remis, kurs: 3.60

Udinese wygra, kurs: 4.00

Verona – Udinese fakty meczowe

Verona wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Udinese wygra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Verona traci艂a gola

Verona pi臋膰 ostatnich spotka艅

Juventus – Verona 2:0

Verona – Bologna 2:1

Sassuolo – Verona 2:4

Verona – Salernitana 1:2

Spezia – Verona 1:2

Udinese pi臋膰 ostatnich spotka艅

Udinese – Torino 2:0

Genoa – Udinese 0:0

Lazio – Udinese 1:0

Juventus – Udinese 2:0

Udinese – Atalanta 2:6

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Empoli – Cagliari typy, kursy (13.02.2022)