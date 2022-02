Manchester United – Southampton 🇬🇧 Typy, kursy (12.02.2022)

W pierwszym sobotnim meczu angielskiej Premier League Manchester United podejmowa膰 b臋dzie Southampton. Pocz膮tek tego meczu zaplanowano na godzin臋 13:30!



Manchester United – Southampton zapowied藕 (sobota, 13:30)

Pi艂karze Manchesteru United przed tym spotkaniem zajmuj膮 w tabeli sz贸st膮 pozycj臋. Ich strata do TOP 4 wynosi jeden punkt, dlatego w przypadku zwyci臋stwa Czerwone Diab艂y przynajmniej na chwil臋 wskoczy艂by do strefy Ligi Mistrz贸w. Szans臋 na to pi艂karze Manchesteru mieli ju偶 kilka dni temu, ale stracili punkty tylko remisuj膮c u siebie z Burnley 1:1.

Na dziesi膮tej lokacie znajduj膮 si臋 z kolei zawodnicy Southampton. 艢wi臋ci zgromadzili jak na razie 28 oczek, a wi臋c o 11 mniej od swojego sobotniego przeciwnika. Kilka dni temu Southampton po bardzo emocjonuj膮cym spotkaniu wygra艂o wyjazdow膮 potyczk臋 z Tottenhamem 3:2.

Manchester United – Southampton nasze typy

Gospodarze ostatnio nie znajduj膮 si臋 w najwy偶szej formie. By膰 mo偶e zatem warto pokusi膰 si臋 o postawienie w tym meczu na niespodziank臋.

Manchester United – Southampton kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Manchesteru United, kurs: 1.6

remis, kurs: 4.4

wygrana Southampton, kurs: 5.75

Manchester United – Southampton fakty meczowe

Manchester United nie wygra艂 偶adnego z ostatnich dw贸ch mecz贸w

Southampton wygra艂o trzy z ostatnich pi臋ciu mecz贸w

Obie dru偶yny w tabeli rozdziela 11 punkt贸w na korzy艣膰 Manchesteru United

Manchester United pi臋膰 ostatnich spotka艅

Burnley – United 1:1

United – Middlesbrough 1:1, karne: 7:8

United – West Ham 1:0

Brentford – United 1:3

Aston Villa – United 2:2

Southampton pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tottenham – Southampton 2:3

Soutampton – Coventry 2:1

Southampton – City 1:1

Wolves – Southampton 3:1

Southampton – Brentoford 4:1

