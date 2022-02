Montpellier – Lille 🇫🇷 Typy, kursy (12.02.2022)

Pr贸buj膮ce si臋 podnie艣膰 po pogromie w ostatniej kolejce Lille zmierzy si臋 na wyje藕dzie z Montpellier. Dru偶yna gospodarzy r贸wnie偶 ponios艂a w poprzedniej kolejce pora偶k臋. Czy kt贸ra艣 z ekip b臋dzie w stanie zgarn膮膰 pe艂n膮 pul臋 punkt贸w?

Montpellier 鈥 Lille zapowied藕 (sobota, 17:00)

Pi艂karze Montpellier zaprezentowali si臋 w poprzedniej kolejce z naprawd臋 z艂ej strony. Zesp贸艂 przegra艂 bowiem wynikiem 1:3 z ostatnim w tabeli St. Etienne. Nie da si臋 ukry膰, 偶e niniejszy rezultat by艂 dla wszystkich naprawd臋 sporym szokiem. Je偶eli jednak spojrzymy na wyniki gospodarzy z nieco szerszej perspektywy to okazuje si臋, 偶e nie prezentuj膮 si臋 one najlepiej. Trzy pora偶ki w pi臋ciu poprzednich kolejkach to rezultaty zdecydowanie nie na poziomie zespo艂u walcz膮cego o europuchary.

Lille w zesz艂y weekend zosta艂o zmiecione z powierzchni ziemi przez PSG. Pary偶anie ograli obecnych mistrz贸w Francji wynikiem 1:5. Dla go艣ci by艂a to druga kolejna pora偶ka w Ligue 1. Lille znajduje si臋 w tym momencie na odleg艂ym jedenastym miejscu w tabeli, co ciekawe jednak zesp贸艂 do miejsc gwarantuj膮cych gr臋 w europejskich pucharach traci tylko pi臋膰 punkt贸w.

Montpellier 鈥 Lille nasze typy

Obie dru偶yny nie gra艂y ostatnio na optymalnym poziomie, dlatego te偶 stawiamy w tym spotkaniu na remis oraz btts. S膮dzimy, 偶e b臋dzie to wyr贸wnane starcie, w kt贸rym autentycznie ci臋偶ko jest wskaza膰 wyra藕nego faworyta.

Montpellier 鈥 Lille kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

– zwyci臋stwo Montpellier: 3.05

– remis: 3.30

– wygrana Lille: 2.36

Montpellier 鈥 Lille fakty meczowe

– Lille przegra艂o w ostatniej kolejce z PSG (1:5).

– Montpellier przegra艂o trzy z pi臋ciu poprzednich mecz贸w w lidze.

– Lille traci do Montpellier tylko dwa punkty.

Montpellier pi臋膰 ostatnich spotka艅

St. Etienne 鈥 Montpellier 3:1

Marsylia 鈥 Montpellier 2:1

Montpellier 鈥 Monaco 3:2

Montpellier 鈥 Troyes 0:1

Strasbourg 鈥 Montpellier 3:1

Lille pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lille 鈥 PSG 1:5

Brest 鈥 Lille 2:0

Lille 鈥 Lorient 3:1

Marsylia 鈥 Lille 1:1

Lens 鈥 Lille 3:2

