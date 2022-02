Atalanta – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (13.02.2022)

Pojedynek Atalanty z Juvenutsem będzie starciem drużyn walczących ze sobą o miesjce w top 4. Która z ekip okaże się dzisiaj lepsza?

Atalanta – Juventus zapowiedź (niedziela, 20:45)

Niestey Atalanta nie może zaliczyć ostatnich tygodni do przesadnie udanych. Trzy poprzednie kolejki to dla podopiecznych Gasperiniego dwa remisy oraz porażka. Gorsza dyspozycja sprawiła, że to właśnie Juventus wyprzedził Atalantę w tabeli. Obecnie zespół z Bergamo zajmuje piąte miesjce, a do swoich dzisiejszych rywali traci dwa punkty.

Juventus natomiast od porażki z Interem w Superpucharze Włoch prezentuje naprawdę dobrą formę. W pięciu poprzednich meczach Juve zanotowało aż cztery wygrane oraz tylko jeden remis. Co więcej, zespół dzięki wygranej nad Sassuolo (2:1) awansował do następnej rundy Pucharu Włoch.

Atalanta – Juventus nasze typy

Forma obu drużyn w ostatnich tygodniach skłania nas do postawienia w tej rywalizacji na wygraną Juve oraz BTTS. Gospodarze na pewno łatwo się nie poddadzą, jednak ich ostatnie występy nie pozwalają nam wierzyć, że będą oni w stanie zatrzymać znajdującego się w świetniej dyspozycji Juve.

1.70 btts

2.50 Juve

Nasze typy BTTS 1.70 Zagraj!

Zagraj! Juventus 2.50 Zagraj!

Atalanta – Juve kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Atalanty: 2.90

remis: 3.20

zwycięstwo Juve: 2.50

Atalanta – Juventus fakty meczowe

Atalanta nie wygrała w lidze od trzech spotkań.

Juve notuje serię pięciu meczów bez porażki.

Juve wygrało cztery z pięciu ostatnich spotkań

Atalanta pięć ostatnich spotkań

Atalanta – Fiorentina 2:3

Atalanta – Cagliari 1:2

Lazio – Atalanta 0:0

Atalanta – Inter 0:0

Atalanta – Venezia 2:0

Juventus pięć ostatnich spotkań

Juventus – Sassuolo 2:1

Juventus – Verona 2:0

AC Milan – Juventus 0:0

Juventus – Sampdoria 4:1

Juventus – Udinese 2:0

