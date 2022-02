Spezia – Fiorentina 🇮🇹 Typy, kursy (14.02.2022)

Nieobliczalna Fiorentina zmierzy si臋 w poniedzia艂ek na wyje藕dzie z walcz膮c膮 o utrzymanie Spezi膮. Czy Pi膮tek i sp贸艂ka zgarn膮 komplet punkt贸w i zmniejsz膮 dystans do miejsc gwarantuj膮cych gr臋 w europejskich pucharach?

Spezia 鈥 Fiorentina zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Pi艂karze Spezii dzielnie walcz膮 o pozostanie w Serie A. Beniaminek w ostatnich tygodniach staje wr臋cz na rz臋sach by pozosta膰 w elicie. Poprzednie cztery kolejki to dla ekipy gospodarzy a偶 trzy zwyci臋stwa oraz jeden remis. 艢wietna forma zaprocentowa艂a znacznym awansem w tabeli. Spezia zajmuje pi臋tnaste miejsce w stawce, a jej przewaga nad stref膮 spadkow膮 wynosi ju偶 pi臋膰 punkt贸w.

Fiorentina to zaskakuj膮ca ekipa. Go艣cie potrafili chocia偶by rozgromi膰 Geno臋 wynikiem 6:0 by w nast臋pnej kolejce zremisowa膰 z Cagliari (1:1). P贸藕niejsze poczynania Violi by艂y jeszcze ciekawsze, na wyra藕n膮 pora偶k臋 z Lazio (0:3) zesp贸艂聽 odpowiedzia艂 zwyci臋stwem w Pucharze W艂och nad Atalant膮 (3:2). Jak zatem wida膰 forma go艣ci to jedna wielka sinusoida, nigdy nie wiadomo jakie oblicze Fiorentiny zobaczymy w kolejnym meczu.

Spezia 鈥 Fiorentina nasze typy

Niestabilna defensywa Fiorentiny oraz kapitalne wyniki Spezii sk艂aniaj膮 nas do postawienia w tym meczu na BTTS oraz over 2.5 gole. Wszystko wskazuje, 偶e nie zabraknie nam w tym spotkaniu emocji oraz zwrot贸w akcji.

Spezia 鈥 Fiorentina kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Spezii: 3.75

remis: 3.65

zwyci臋stwo Fiorentiny: 1.92

Spezia 鈥 Fiorentina fakty meczowe

Spezia wygra艂a trzy z czterech poprzednich spotka艅 w lidze.

Spezia nie przegra艂a w Serie A od czterech kolejek.

Fiorentina pokona艂a ostatnio w聽 Pucharze W艂och Atalant臋 (3:2)

Spezia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Salernitana 鈥 Spezia 2:2

Spezia 鈥 Sampdoria 1:0

AC Milan 鈥 Spezia 1:2

Genoa 鈥 Spezia 0:1

Spezia 鈥 Verona 1:2

Fiorentina pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atalanta 鈥 Fiorentina 2:3

Fiorentina 鈥 Lazio 0:3

Cagliari 鈥 Fiorentina 1:1

Fiorentina 鈥 Genoa 6:0

Napoli 鈥 Fiorentina 2:5

