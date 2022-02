🇵🇹 Sporting – Manchester City 🇬🇧 Typy, kursy (15.02.2022)

Liga Mistrz贸w powraca po zimowej przerwie! Ju偶 we wtorek czekaj膮 nas pierwsze emocje w fazie pucharowej rozgrywek. Sporting podejmie na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Manchesteru City.聽

Sporting – Manchester City zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Do samego ko艅ca fazy grupowej Sporting rywalizowa艂 z Borussi膮 Dortmund o awans do fazy pucharowej. Ostatecznie to niemiecki zesp贸艂 musia艂 po偶egna膰 si臋 z Champions League. Portugalczycy zdo艂ali dwukrotnie triumfowa膰 nad tureckim Besiktas i w decyduj膮cym o awansie starciu pokona膰 3:1 dortmundczyk贸w. Teraz przyjdzie im si臋 zmierzy膰 z bardziej klasowym rywalem, bowiem w 1/8 fina艂u los przydzieli艂 im dru偶yn臋 Manchesteru City.

Podopieczni Pepa Guardioli nie przeszli przez faz臋 grupow膮 kompletnie such膮 stop膮. Problemy sprawi艂y im pojedynki z PSG i RB Lipsk. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e “The Citizens” zako艅czyli rywalizacj臋 na pierwszym miejscu w grupie i w 1/8 fina艂u mogli liczy膰 na przeciwnika z nieco ni偶szej p贸艂ki. W dwumeczu ze Sportingiem pi艂karze Pepa Guardioli uchodzi膰 b臋d膮 bowiem za zdecydowanego faworyta.

Sporting – Manchester City nasze typy

Wydaje si臋, 偶e nawet we wtorkowym meczu wyjazdowym Manchester City nie powinien mie膰 problem贸w z odniesieniem zwyci臋stwa.

Sporting – Manchester City kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

wygrana Sportingu, kurs: 8.60

remis, kurs: 5.0

wygrana Manchesteru City, kurs: 1.40

Sporting – Manchester City fakty meczowe

Manchester City wygra艂 dziewi臋膰 z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Sporting wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Sporting przegra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich domowych spotka艅

Sporting – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FC Porto – Sporting 2:2

Sporting – Famalicao 2:0

Belenenses – Sporting 1:4

Benfica – Sporting 1:2

Sporting – Santa Clara 2:1

Manchester City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Norwich – Manchester City 0:4

Manchester City – Brentford 2:0

Manchester City – Fulham 4:1

Southampton – Manchester City 1:1

Manchester City – Chelsea 1:0

