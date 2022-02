Zagłębie Lubin – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (18.02.2022)

Pierwszy mecz 22. kolejki Ekstraklasy odb臋dzie si臋 w Lubinie. Trudno wskaza膰 faworyta na Dolnym 艢l膮sku. Zag艂臋bie Lubin na dole tabeli i rozpocz臋艂o rok od dw贸ch pora偶ek. Wis艂a P艂ock w g贸rnej cz臋艣ci tabeli, ale na wyjazdach radzi sobie s艂abo.聽

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a P艂ock zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

To jest mecz pe艂en paradoks贸w. Wis艂a P艂ock w tym sezonie zgarn臋艂a tylko 4pkt na wyjazdach. Pod tym wzgl臋dem gorszy jest tylko beniaminek z Niecieczy. Mimo tego s膮 wysoko w tabeli – 8. miejsce. To efekt kapitalnych wyst臋p贸w w domowych spotkaniach. Mieli bilans 8-2-0, ale w miniony weekend popsu艂 go Piast Gliwice wygrywaj膮c 2:0. Teraz mo偶e czas dla odmiany zapunktowa膰 poza domem. Uda艂o si臋 to w pierwszym wiosennym meczu, gdy zremisowali 1:1 w Radomiu. Teraz trafiaj膮 na ekip臋, kt贸ra dwukrotnie przegra艂a na wiosn臋.

Zag艂臋bie Lubin poleg艂o z Legi膮 i Pogoni膮 Szczecin. Teraz czas zacz膮膰 zdobywa膰 punkty. Tym bardziej 偶e ekipa Piotra Stokowca w艂a艣nie polecia艂a do strefy spadkowej. Wydawa艂o si臋, 偶e maj膮 wzgl臋dnie bezpieczny dystans. Tymczasem ekipy za nimi w tabeli punktowa艂y i ju偶 s膮 pod kresk膮. Jedynym pozytywem wiosny – p贸ki co – jest forma niekt贸rych pi艂karzy. Swoje szans臋 otrzymali m艂odzi: Tomasz Pie艅ko, Kacper Masiak czy Bart艂omiej K艂udka. Ponadto ju偶 dwa gole strzeli艂 Patryk Szysz. Jego trafienie przeciwko Legii zosta艂o wybrane jako jedno z naj艂adniejszych w艣r贸d pierwszych goli w roku 2022. Czas dalej strzela膰 do bramek przeciwnik贸w.

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a P艂ock kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Zag艂臋bie wygra, kurs: 2,70

Wis艂a wygra, kurs: 2,80

Remis, kurs: 3,20

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a P艂ock nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz, w kt贸rym gole strzel膮 oba zespo艂y.

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a P艂ock fakty meczowe

Spotkanie 16. z 8. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 10pkt – 30 do 20 na korzy艣膰 go艣ci

Zag艂臋bie Lubin rozpocz臋艂o wiosn臋 od dw贸ch pora偶ek – 1:3 z Legi膮 i 1:2 z Pogoni膮

Miedziowi obecnie otwieraj膮 stref臋 spadkow膮

Ekipa z Dolnego 艢l膮ska posiada najgorsz膮 defensyw臋 w lidze – 41 straconych bramek

Wis艂a P艂ock wiosn膮 zdoby艂a 1pkt, z Radomiakiem

Nafciarze w miniony weekend przegrali pierwszy domowy mecz w tym sezonie. Do tej pory bilans 8-2-0, a teraz lepszy okaza艂 si臋 Piast – 2:0

Ekipa Macieja Bartoszka to drugi najgorszy zesp贸艂 na wyjazdach – 4pkt w 10. meczach

Jesieni膮 by艂o 4:0 dla p艂occzan

Stal Mielec – Pogo艅 Szczecin (pi膮tek, 20:30)