Fiorentina – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (20.02.2022)

Ciekawy, ofensywny mecz powinien otworzy膰 niedzielne zmagania w Serie A. Do Florencji przyjedzie Atalanta i trudno b臋dzie wy艂oni膰 faworyta tego spotkania. Mamy jednak nadziej臋, 偶e swoje trzy grosze w tym pojedynku dorzuci Krzysztof Pi膮tek.

Fiorentina – Atalanta zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Gospodarze to dru偶yna, kt贸ra spisuje si臋 naprawd臋 dobrze i jest ju偶 za plecami Atalanty. Trudno b臋dzie liczy膰, by Viola mia艂a przypu艣ci膰 szturm na Lig臋 Mistrz贸w, jednak wydaje si臋, 偶e spokojnie mog膮 awansowa膰 do europejskich puchar贸w. Spor膮 odpowiedzialno艣膰 b臋dzie mia艂 Krzysztof Pi膮tek. W ko艅cu on ma w jakim艣 stopniu wype艂ni膰 luk臋 po Dusanie Vlahoviciu. Tylu goli, co Serb nie spodziewamy si臋 po Pjonie, jednak troch臋 przy jego zdolno艣ciach powinno wpa艣膰. W ostatni poniedzia艂ek trafi艂 po raz pierwszy w Serie A po d艂ugiej przerwie. Najpierw zmarnowa艂 karnego, potem strzeli艂 gola, kt贸ry pom贸g艂 Violi wygra膰 mecz ze Spezi膮.

Atalanta 艣wie偶o po meczu w Lidze Europy. Ich najwi臋kszym k艂opotem obecnie jest w膮ska kadra z przodu. Nawr贸t depresji Josipa Ilicica, kontuzja Duvana Zapaty i zostali tylko z Luisem Murielem. Coraz cz臋艣ciej szans臋 na szpicy lub obok Kolumbijczyka b臋dzie dostawa艂 Jeremie Boga. To jednak nie zmienia faktu, 偶e Gian Piero Gasperini b臋dzie mia艂 w tej materii spore k艂opoty, by wytrzyma膰 gr臋 na dw贸ch frontach.

Warto doda膰, 偶e niedzielne spotkanie b臋dzie rewan偶em za niedawny 膰wier膰fina艂 Pucharu W艂och. W贸wczas Krzysztof Pi膮tek dwukrotnie strzela艂, a jego Fiorentina wygra艂a w Bergamo 3:2. Wtedy m贸wi艂o si臋 o niespodziance. Teraz jenak kolejny triumf dru偶yny z Florencji raczej nikogo nie zdziwi.

Fiorentina – Atalanta kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Fiorentina wygra, kurs: 2,66

Atalanta wygra, kurs: 2,61

Remis, kurs: 3,40

Fiorentina – Atalanta nasze typy

Zdecydowanie idziemy w kierunku goli. Tutaj powinna by膰 strzelanina w samo po艂udnie!

Fiorentina – Atalanta fakty meczowe

Spotkanie 贸smej z pi膮t膮 dru偶yn膮 w tabeli Serie A. Obie ekipy dzieli 5pkt: 39 do 44 na korzy艣膰 go艣ci

Fiorentina w ostatnich tygodniach wygra艂a trzy z pi臋ciu spotka艅

Atalanta w tym roku wygra艂a tylko jeden mecz – 6:2 z Udinese. Kolejne cztery ligowe potyczki to trzy remisy i pora偶ka

W meczach obu tych ekip padaj膮 艣rednio ponad trzy gole na mecz – 77 w grach Fiorentiny(24 mecze) oraz 75 przy Atalancie(24)

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 ze sob膮 w tym sezonie ju偶 dwa razy. W Bergamo dwukrotnie lepsi byli go艣cie. Fiorentina w lidze wygra艂a 2:1, a w pucharze 3:2

