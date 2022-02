Górnik Zabrze – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (20.02.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 mecz na Arenie Zabrze. G贸rnik podejmuje Rak贸w, a naprzeciw siebie staj膮 trenerzy, kt贸rzy mieli propozycje z innych dru偶yn zim膮. Jan Urban by艂 rozpatrywany pod k膮tem reprezentacji, Marek Papszun pod k膮tem Legii.

G贸rnik Zabrze – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Ekipa Jana Urbana powinna w idealnych nastrojach przyst臋powa膰 do tego meczu. Powinna, ale nie b臋dzie. Pora偶ka z Jagielloni膮 b臋dzie siedzia艂a w ich g艂owach. 1:2 boli tym bardziej 偶e rywalem by艂 s艂abszy – na papierze – rywal. Do tego przebieg meczu, zgodnie z kt贸rym KSG powinni wygra膰 bez k艂opot贸w. By艂aby to trzecia ich wygrana w tym roku. Wcze艣niej G贸rnik Zabrze ogra艂 Stal Mielec i Piasta Gliwice w Pucharze Polski. Teraz nie b臋dzie 艂atwo o wr贸cenie na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋. Najpierw mecz z Rakowem, a za nied艂ugo spotkania z Lechem w PP oraz rozp臋dzon膮 Cracovi膮.

Rak贸w Cz臋stochowa jest obok Pogoni jedynym zespo艂em, kt贸ry wygra艂 dwa pierwsze ligowe mecze wiosn膮. Najpierw 2:0 z Wis艂膮 Krak贸w, a tydzie艅 temu 1:0 w Radomiu po golu ju偶 w pierwszej minucie meczu. Cz臋stochowianie mo偶e nie zachwycili efektown膮 gr膮, ale byli do b贸lu efektywni. Potrafili d艂ugimi momentami dominowa膰 nad rywalem i przede wszystkim nie pozwoli膰 mu na stworzenie zagro偶enia pod ich bramk膮. Tyle 偶e teraz b臋d膮 mieli du偶o trudniejszego rywala pod tym k膮tem.

G贸rnik Zabrze – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

G贸rnik wygra, kurs: 2,95

Rak贸w wygra, kurs: 2,55

Remis, kurs: 3,20

G贸rnik Zabrze – Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnane spotkanie w Zabrzu. Faworytem oczywi艣cie b臋d膮 go艣cie, jednak KSG potrafi gra膰 w pi艂k臋 i mo偶e urwa膰 punkty cz臋stochowianom.

Nasze typy Obie strzel膮 1,75 Zagraj

Zagraj Remis 3,20 Zagraj

G贸rnik Zabrze – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Spotkanie sz贸stej ekipy z wiceliderem Ekstraklasy. Oba zespo艂y dzieli 10pkt: 31 do 41 na korzy艣膰 Rakowa

Cz臋stochowianie wygrali dwa pierwsze mecze w 2022 roku. Pokonali Wis艂臋 Krak贸w oraz Radomiaka nie trac膮c przy tym gola

G贸rnik Zabrze gra艂 ju偶 trzy razy w tym roku. Pokona艂 Stal Mielec, potem po karnych wyeliminowa艂 Piasta z PP, a ostatnio nieoczekiwanie przegra艂 1:2 z Jagielloni膮

Jesieni膮 zabrzanie wygrali w Cz臋stochowie 2:1

