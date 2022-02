Lechia Gdańsk – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (20.02.2022)

Szlagierem 22. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy b臋dzie mecz Lechii Gda艅sk z Lechem Pozna艅. Gospodarze tydzie艅 temu przegrali istotne starcie z Cracovi膮 i je偶eli chc膮 jeszcze walczy膰 o podium, to musz膮 zapunktowa膰 w starciu z liderem tabeli. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego spotkania!



Lechia Gda艅sk – Lech Pozna艅 zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Gospodarze niedzielnego hitu d艂ugo dotrzymywali kroku w tabeli Lechowi Pozna艅. Gda艅szczanie nieco zwolnili tempo pod koniec ubieg艂ego roku, gdy w pi臋ciu ostatnich meczach rundy jesiennej wygrali tylko jedno spotkanie. Podopiecznym Tomasza Kaczmarka uda艂o si臋 dobrze otworzy膰 nowy rok, bowiem u siebie pokonany zosta艂 艢l膮sk Wroc艂aw 2:0, ale ju偶 tydzie艅 p贸藕niej w takich samych rozmiarach Lechia przegra艂a przy Ka艂u偶y z Cracovi膮.

Lech Pozna艅 nadal pozostaje kandydatem numer jeden do zdobycia tytu艂u mistrza Polski. Trzeba jednak pami臋ta膰 o tym, 偶e w ostatnich latach Kolejorzowi bardzo trudno sz艂o na stadionie w Gda艅sku. W poprzednim sezonie Lech wprawdzie wygra艂 tam z Lechi膮 1:0, ale to spotkanie poprzedzi艂y cztery mecze bez zwyci臋stwa na tym terenie. Teraz potyczka z lechistami rozpocznie wyjazdowy maraton zespo艂u Macieja Skor偶y. Poznaniacy po konfrontacji z Lechi膮 wybior膮 si臋 do Szczecina oraz Zabrza, a przed w艂asn膮 publiczno艣膰 wr贸c膮 dopiero 6 marca.

Lechia Gda艅sk – Lech Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Lechia Gda艅sk – Lech Pozna艅 nasze typy

Lechowi Pozna艅 nie b臋dzie 艂atwo wygra膰 na stadionie w Gda艅sku, jednak sk艂aniamy si臋 ku temu, 偶e to w艂a艣nie Kolejorz zgarnie trzy oczka.

Lechia Gda艅sk – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Lech Pozna艅 wygra艂 1 z ostatnich 5 mecz贸w w Gda艅sku

Lechia Gda艅sk nie pokona艂a Lecha od 4 mecz贸w w Ekstraklasie

Obie ekipy rozdziela 9 punkt贸w na korzy艣膰 Lecha

Lechia Gda艅sk ostatnie pi臋膰 mecz贸w

Cracovia – Lechia 2:0

Lechia – 艢l膮sk 2:0

Wis艂a P艂ock – Lechia 1:0

Lechia – Jagiellonia 1:2

Lechia – Rak贸w 3:1

Lech Pozna艅 ostatnie pi臋膰 mecz贸w

Lech – Bruk-Bet 5:0

Cracovia – Lech 3:3

Lech – G贸rnik Zabrze 2:1

Radomiak – Lech 2:1

Zag艂臋bie Lubin – Lech 2:3