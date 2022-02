🇪🇸 Villareal – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (22.02.2022)

Przed nami kolejne emocje zwi膮zane z Lig膮 Mistrz贸w. We wtorek do gry wejd膮 kolejne dru偶yny, kt贸re walczy膰 b臋d膮 o 膰wier膰fina艂 Champions League. W jednym ze spotka艅 Villareal podejmie na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Juventusu.聽

Villareal – Juventus zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Zaskakuj膮cym mo偶e by膰 fakt, 偶e Villareal jest uznawany przez bukmacher贸w za minimalnego faworyta wtorkowego spotkania. Dodatkowo dru偶yna “呕贸艂tej 艁odzi Podwodnej” zagra z w艂oskim klubem na w艂asnym stadionie, gdzie w ostatnim czasie zdo艂ali urwa膰 punkty Realowi Madryt. W fazie grupowej podopieczni Unaia Emery’ego ust膮pili tylko Manchesterowi United i uplasowali si臋 na drugim miejscu z czterema punktami przewagi nad trzeci膮 Atalant膮. Jako 偶e strata Villaralu do podium La Liga nadal nie jest zbyt du偶a, hiszpa艅ski zesp贸艂 czeka w najbli偶szym czasie zaci臋ta walka na dw贸ch frontach. Czy pi艂karze Emery’ego b臋d膮 w stanie zaskoczy膰 Juventus?

Przed Juventusem powa偶ny sprawdzian. Zesp贸艂 z Turynu zdaje si臋 powoli odbudowywa膰, cho膰 nie oznacza to, 偶e podopieczni Massimiliano Allegriego w pe艂ni przekonuj膮 swoj膮 gr膮. “Bianconeri” odrobili spor膮 cz臋艣膰 straty jak膮 mieli do pierwszej tr贸jki Serie A i teraz maj膮 szans臋 przypu艣ci膰 atak na podium. Pytanie tylko czy Juventus jest na tyle skonsolidowan膮 dru偶yn膮, by z powodzeniem walczy膰 na kilku frontach. Mecz z Villarealem powinien da膰 nam cho膰 cz臋艣ciow膮 odpowied藕 na to pytanie.

Villareal – Juventus nasze typy

Pomimo 偶e bukmacherzy w roli faworyta stawiaj膮 dru偶yn臋 Villarealu, to na pewno nie mo偶na powiedzie膰, 偶e Juventus b臋dzie we wtorek skazany na po偶arcie.

Nasze typy Remis lub Juventus 1.59

Obie drużyny strzelą gola 1.95

Villareal – Juventus kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Villarealu, kurs: 2.70

remis, kurs: 3.20

wygrana Juventus, kurs: 3.20

Villareal – Juventus fakty meczowe

Juventus nie potrafi艂 wygra膰 偶adnego z dw贸ch ostatnich spotka艅

Villareal przegra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Juventus pozostaje niepokonany od 27 listopada 2021 roku

Villareal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Granada – Villareal 1:4

Villareal – Real Madryt 0:0

Betis – Villareal 0:2

Villareal – Mallorca 3:0

Elche – Villareal 1:0

Juventus – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Juventus – Torino 1:1

Atalanta – Juventus 1:1

Juventus – Sassuolo 2:1

Juventus – Verona 2:1

AC Milan – Juvetus 0:0

