Southampton – Norwich. Typy, kursy (25.02.2022)

W teorii mecz, który bez problemu powinni wygrać gospodarze. Jednak goście dali w tym roku już mały sygnał ku temu, że jeszcze powalczą o utrzymanie. Czy Norwich sprawi niespodziankę w Southampton?

Southampton – Norwich zapowiedź (piątek, 21:00)

Łatwo nie będzie, gdyż Southampton jest wyraźnie w wysokiej formie. Nie przegrali meczów z Manchesterami, pokonali Tottenham na wyjeździe, a także swoje zrobili z drużynami niżej notowanymi. To znak, że ekipa Jana Bednarka notuje naprawdę dobry okres w tym sezonie i będzie chciała przedłużyć go o kolejne spotkanie. Tym bardziej gdy na St. Mary’s Stadium przyjeżdża czerwona latarnia ligi.

Kanarki miały ostatnio pecha, w końcu mecze z Liverpoolem czy Manchesterem City musiały się skończyć porażkami. Teraz jednak wracają do meczów z normalnymi ekipami. A te w 2022 roku wyglądały naprawdę obiecująco. Potrafili pokonać Watford, Everton czy nawet Wolves w Pucharze Anglii. To także sygnał, że ekipa Przemysława Płachety jeszcze nie złożyła broni i powalczy o utrzymanie w Premier League. Lekko nie będzie, ale muszą punktować teraz wszędzie, gdzie się da.

Southampton – Norwich kursy bukmacherów

LV BET oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Southampton wygra, kurs: 1,60

Norwich wygra, kurs: 6,00

Remis, kurs: 4,20

Southampton – Norwich nasze typy

Faworytem gospodarze i to oni powinni sięgnąć po komplet punktów. Jednak liczymy, że goście włączą się do gry i coś ustrzelą, robiąc to spotkanie bardziej emocjonującym.

Nasze typy Southampton 1,60 Zagraj

Zagraj Obie strzelą 1,90 Zagraj

Southampton – Norwich fakty meczowe

Spotkanie 10. z 20. drużyną tabeli Premier League. Obie ekipy dzieli 15pkt: 32 do 17 na korzyść gospodarzy

Southampton nie przegrał pięciu ostatnich meczów. Wśród nich remisy z Manchesterami oraz wygrana z Tottenhamem w Londynie

Norwich to najgorszy atak i przedostatnia defensywa w całej lidze

W pierwszym meczu tych ekip w tym sezonie było 2:1 dla Norwich

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Genoa – Inter (piątek, 20:45)