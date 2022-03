Legia Warszawa – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (02.03.2022)

Ostatnim meczem 膰wier膰fina艂owym w Fortuna Pucharze Polski b臋dzie spotkanie pomi臋dzy Legi膮 Warszawa a G贸rnikiem 艁臋czna. Kt贸ra z tych dru偶yn wywalczy przepustk臋 do p贸艂fina艂u?



Legia Warszawa – G贸rnik 艁臋czna (艣roda, 20:45)

W Warszawie podczas ostatnich dni zacz臋to sobie u艣wiadamia膰, 偶e Legia rzeczywi艣cie walczy o ligowy byt. Pi膮tkowe zwyci臋stwo nad Wis艂膮 Krak贸w nadal nie oznacza dla Wojskowych wyj艣cia ponad kresk膮. Jedyn膮 szans膮 dla pi艂karzy Aleksandara Vukovicia na kwalifikacje do europejskich puchar贸w pozostaje zgarni臋cie Pucharu Polski, w kt贸rym teraz zmierz膮 si臋 z G贸rnikiem 艁臋czna.

I nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, poniewa偶 Duma Lubelszczyzny ostatni raz ponios艂a pora偶k臋 jeszcze w ko艅c贸wce listopada ubieg艂ego roku. Gdy spojrzymy na poprzednie dziesi臋膰 spotka艅 we wszystkich rozgrywkach, to G贸rnik dziewi臋膰 razy nie dawa艂 si臋 pokona膰. To wszystko sprawia, 偶e podopieczni Kamila Kieresia na 艁azienkowsk膮 wcale nie wybieraj膮 si臋 by tylko odb臋bni膰 obowi膮zek.

Legia Warszawa – G贸rnik 艁臋czna nasze typy

Trudno w tym meczu wskaza膰 faworyta, ale sw贸j typ kierujemy w stron臋 awansu G贸rnika 艁臋czna.

Nasze typy Awans: G贸rnik 艁臋czna 4.25 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.95 ZAGRAJ

Legia Warszawa – G贸rnik 艁臋czna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Legii, kurs: 1.48

remis, kurs: 4.50

wygrana G贸rnika, kurs: 6.45

Legia Warszawa – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

G贸rnik 艁臋czna przegra艂 tylko 1 mecz spo艣r贸d 10 poprzednich

W ka偶dym meczu G贸rnika 艁臋czna w Pucharze Polski gole zdobywa艂y obie dru偶yny

Legia pokona艂a G贸rnika w spotkaniu ligowym 3:1 we wrze艣niu ubieg艂ego roku

Legia Warszawa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia – Wis艂a Krak贸w 2:1

Bruk-Bet – Legia 0:0

Legia – Warta 0:1

Zag艂臋bie Lubin – Legia 1:3

Legia – Radomiak 0:3

G贸rnik 艁臋czna pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik – Stal Mielec 2:0

Wis艂a Krak贸w – G贸rnik 0:0

G贸rnik – 艢l膮sk 1:1

Warta – G贸rnik 1:1

G贸rnik – Zag艂臋bie Lubin 2:1