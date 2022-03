Real Betis – Atletico Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (06.03.2022)

Hitowym starciem 27. kolejki La Ligi b臋dzie spotkanie Realu Betis z Atletico Madryt. Szykuje si臋 mecz na bardzo wysokim poziomie i cho膰 bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 go艣ciom, to mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony gospodarzy, kt贸rzy podejd膮 do tego starcia z wy偶szej pozycji w ligowej tabeli. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Real Betis – Atletico Madryt zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze tego meczu marz膮 o Lidze Mistrz贸w w przysz艂ym sezonie i je艣li chc膮 tam zagra膰 to musz膮 wygrywa膰 takie spotkania jak w niedziel臋. Nie b臋dzie to oczywi艣cie 艂atwe do wykonania, ale mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony Betisu, kt贸ry na pewno jest w stanie powalczy膰 z rywalami z Madrytu.

Go艣cie za to maj膮 taki sam cel na t膮 ostatni膮 cz臋艣膰 sezonu w La Lidze. Mimo wszystko dla zawodnik贸w z Madrytu jest to obowi膮zek i je艣li nie awansuj膮 do Ligi Mistrz贸w w przysz艂ym sezonie to b臋dzie to wynik zdecydowanie poni偶ej oczekiwa艅. Szykuje si臋 w niedziel臋 bardzo wa偶ne starcie dla tych dw贸ch dru偶yn i kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia.

Real Betis – Atletico Madryt nasze typy

Szykuje si臋 wyr贸wnane starcie w kt贸rym nie wida膰 zdecydowanego faworyta. Mo偶na spodziewa膰 si臋 podzia艂u punkt贸w, kt贸ry nie zadowoli 偶adnej ze stron, bo kazda z tych ekip walczy o miejsce w czo艂owej czw贸rce La Ligi.

Nasze typy remis 3.30

obie drużyny strzelą gola 1.72

Real Betis – Atletico Madryt kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Atletico Madryt. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.49. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Real Betis – Atletico Madryt, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.84.

Real Betis – Atletico Madryt fakty meczowe

Go艣cie nie przegrali od 3 mecz贸w.

Na ostatnich 6 spotka艅 gospodarzy w a偶 5 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 6 mecz贸w Betisu w a偶 5 obie dru偶yny strzela艂y gola.

Real Betis ostatnie pi臋膰 spotka艅

Sevilla – Real Betis 2:1

Real Betis – Zenit 0:0

Real Betis – Mallorca 2:1

Zenit – Real Betis 2:3

Levante – Real Betis 2:4

Atletico Madryt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Atletico Madryt – Celta Vigo 2:0

Atletico Madryt – Manchester United 1:1

Osasuna – Atletico Madryt 0:3

Atletico Madryt – Levante 0:1

Atletico Madryt – Getafe 4:3

