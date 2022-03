Sandecja – GKS Tychy 🇵🇱 Typy, kursy (05.03.2022)

Spotkanie s膮siad贸w w ligowej tabeli. Si贸dma Sandecja podejmuje 贸smy GKS Tychy, czyli starcie ekip b臋d膮cych tu偶 za stref膮 bara偶ow膮. Kr贸tko m贸wi膮c mecz o 6 punkt贸w!

Sandecja – GKS Tychy zapowied藕 (sobota, 20:30)

Oba zespo艂y maj膮 chrapk臋 na awans do Ekstraklasy. Sandecja oczywi艣cie chce wr贸ci膰 do niej, po tym jak zaliczy艂a roczny epizod graj膮c ca艂y sezon na wyje藕dzie. Teraz jednak trwaj膮 prac臋 budowlane i stadion jest remontowany, a w zasadzie budowany od nowa. Dlatego te偶 Sandecja domowe mecze rozegra przy pustych trybunach. To mo偶e by膰 k艂opot dla gospodarzy, ale z drugiej strony b臋d膮 mniej podr贸偶owa膰 i w ko艅cu zaczn膮 faktycznie gra膰 w domu. Wiosn臋 rozpocz臋li od remisu z GKS-em Katowice 1:1, co mo偶na jednak uzna膰 za rozczarowanie.

Tyszanie w ubieg艂ym sezonie zaj臋li trzecie miejsce i w teorii powinni p贸艂fina艂 i fina艂 bara偶y gra膰 u siebie. Sko艅czy艂o si臋 na tym pierwszym i pora偶ce z G贸rnikiem 艁臋czna. Teraz celem dru偶yny Artura Derbina tak偶e jest upragniony awans do Ekstraklasy. Zw艂aszcza, 偶e pod k膮tem infrastruktury nie maj膮 si臋 czego wstydzi膰. Ich wiosna tak偶e rozpocz臋艂a si臋 od remisu, tyle 偶e bezbramkowego z Podbeskidziem. Teraz zapewne chcieliby powt贸rzy膰 wynik z jesieni, gdy pokonali “s膮czers贸w” 2:1 w domu.

Sandecja – GKS Tychy kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Sandecja wygra, kurs: 2,60

GKS wygra, kurs: 2,80

Remis, kurs: 3,20

Sandecja – GKS Tychy nasze typy

Najbardziej pasuje nam w tym meczu remis, w stylu 1:1. Dlatego oba typy wpisuj膮 si臋 w retoryk臋 tego wyniku.

Nasze typy Remis 3,20 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Sandecja – GKS Tychy fakty meczowe

Mecz si贸dmej z 贸sm膮 dru偶yn膮 w tabeli. Obie ekipy dzieli 1pkt

Sandecja ca艂膮 wiosn臋 b臋dzie rozgrywa艂a mecze przy pustych trybunach. To efekt budowy obiektu

Jedni i drudzy wiosn臋 rozpocz臋li od remisu. Sandecja 1:1 z GKS-em Katowice, GKS Tychy 0:0 z Podbeskidziem

Jesieni膮 w Tychach g贸r膮 byli gospodarze 2:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Lechia – Wis艂a Krak贸w (sobota, 20:00)