Genoa – Empoli 🇮🇹 Typy, kursy (06.03.2022)

Choć starcie Genoa – Empoli na papierze nie zapowiada się na najciekawsze, to kibice mogą spodziewać się interesującego starcia. Gospodarze wciąż mają nadzieję na utrzymanie, a gracze Empoli chcą zachowywać bezpieczny odstęp od strefy spadkowej. Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego starcia i na pewno obie ekipy będą liczyły na zwycięstwo w tym niedzielnym spotkaniu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Genoa – Empoli zapowiedź (niedziela, 12:30)

Strata Genoi do bezpiecznej strefy jest już ośmiopunktowa. Gospodarze remisują mecz za meczem i choć kolekcjonują te pojedyncze punkty, to nie odrabiają wcale strat, które muszą odrobić jeśli chcą zagrać za rok w Serie A. Sytuacja gospodarzy jest słaba i jeśli Genoa nie zacznie wygrywać to w przyszłym sezonie ta ekipa zagra w Serie B.

Goście za to mają dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową. W tym momencie zawodnicy Empoli muszą uniknąć większego kryzysu i po prostu spokojnie punktować. Mimo wszystko do końca sezonu pozostało jednak wiele meczów i wszystko może się zdarzyć, więc gracze Empoli chcą jak najszybciej załatwić sobie to utrzymanie.

Genoa – Empoli nasze typy

Obie ekipy w ostatnim czasie mają problem z wygrywaniem meczów i na pewno będzie to bardzo wyrównane starcie, które bardzo możliwe, że po raz kolejny dla Genoi zakończy się podziałem punktów i remisem.

Genoa – Empoli kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Genoa. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.55. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Genoa – Empoli, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.35. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 2.85.

Genoa – Empoli fakty meczowe

Genoa nie przegrała od 6 meczów.

Goście nie zachowali czystego konta od 4 spotkań.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 3 meczów.

Genoa ostatnie pięć spotkań

Genoa – Inter 0:0

Venezia – Genoa 1:1

Genoa – Salernitana 1:1

AS Roma – Genoa 0:0

Genoa – Udinese 0:0

Empoli ostatnie pięć spotkań

Empoli – Juventus 2:3

Sampdoria – Empoli 2:0

Empoli – Cagliari 1:1

Bologna – Empoli 0:0

Empoli – AS Roma 2:4

