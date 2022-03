Bruk-Bet – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (5.03.2022)

W dwudziestej czwartej kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas spotkanie istotne w kontek艣cie walki o utrzymanie. Bruk-Bet Termalica podejmie na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Warty Pozna艅.聽

Bruk-Bet – Warta Pozna艅 zapowied藕 (sobota, 15:30)

Po rozegraniu dwudziestu dw贸ch spotka艅 Termalica nadal plasuje si臋 na ostatnim miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Co prawda niecieczanie nie przegrali 偶adnego z dw贸ch ostatnich spotka艅, ale strata, kt贸r膮 Termalica mia艂a do reszty stawki po rundzie jesiennej by艂a zbyt du偶a, by sytuacja pi艂karzy Radoslava Latala mog艂a ulec b艂yskawicznej poprawie. Ewentualne zwyci臋stwo nad Wart膮 znacznie poprawi艂oby dorobek punktowy Termaliki, ale to wci膮偶 zbyt ma艂o, by m贸wi膰 o opuszczeniu strefy spadkowej. Z pewno艣ci膮 by艂by to jednak krok w dobrym kierunku.

Warta Pozna艅 zanotowa艂a jednak doskona艂e wej艣cie w t臋 wiosn臋 i w sobot臋 podopiecznym Radoslava Latala na pewno nie b臋dzie 艂atwo. Pi艂karze Dawida Szulczka s膮 bowiem jeszcze w tym roku niepokonani, co znacznie przek艂ada si臋 na popraw臋 sytuacji ligowej dru偶yny go艣ci. W tym momencie poznaniacy zajmuj膮 ju偶 trzynaste miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, ale ich przewaga nad stref膮 spadkow膮 to zaledwie dwa punkty. Warta ca艂y czas balansuje wi臋c na cienkiej granicy.

Bruk-Bet – Warta Pozna艅 nasze typy

Bramkowy remis wydaje si臋 by膰 w tym spotkaniu bardzo prawdopodobnym wynikiem.

Nasze typy Remis 3.15 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.10 Zagraj

Bruk-Bet – Warta Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bruk-Betu, kurs: 3.0

remis, kurs: 3.15

wygrana Warty, kurs: 2.85

Bruk-Bet – Warta Pozna艅 fakty meczowe

Warta Pozna艅 pozostaje niepokonana od pi臋ciu spotka艅 ligowych

Bruk-Bet nie przegra艂 偶adnego ze swoich ostatnich dw贸ch ligowych mecz贸w

Termalica straci艂a w tym sezonie 39 goli, co jest drugim najgorszym wynikiem w lidze

Bruk-Bet – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cracovia – Bruk-Bet 1:2

Bruk-Bet – Legia Warszawa 0:0

Lech Pozna艅 – Bruk-Bet 5:0

Bruk-Bet – Jagiellonia 2:1

Bruk-Bet – Radnik 1:1

Warta Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Jagiellonia – Warta Pozna艅 1:1

Warta Pozna艅 – Radomiak 3:1

Legia Warszawa – Warta Pozna艅 0:1

Warta Pozna艅 – G贸rnik 艁臋czna 1:1

Metalist Chark贸w – Warta Pozna艅 0:0

