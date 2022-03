Elche – FC Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (6.03.2022)

W niedziel臋 FC Barcelona stanie przed kolejn膮 szans膮 na dopisanie do swojego konta trzech punkt贸w. Zawodnicy “Dumy Katalonii” zamierz膮 si臋 na wyje藕dzie z dru偶yn膮 Elche.聽

Elche – FC Barcelona zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Dru偶yna Elche radzi sobie w tym sezonie do艣膰 przeci臋tnie i nadal nie mo偶e by膰 pewna utrzymania. Przewaga gospodarzy nad stref膮 spadkow膮 wynosi obecnie siedem punkt贸w i wydaje si臋 ma艂o prawdopodobne, by w niedziel臋 pi艂karze Elche mieli te przewag臋 powi臋kszy膰. Pomimo, 偶e przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 prezentuj膮 si臋 naprawd臋 nie藕le i nie przegrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich wyjazdowych spotka艅 ligowych, to starcie z FC Barcelon膮 zapowiada si臋 dla gospodarzy niedzielnego pojedynku na wymagaj膮ce.

FC Barcelona ma na swoim koncie imponuj膮c膮 seri臋 szesnastu spotka艅 bez pora偶ki w regulaminowym czasie gry. Problemy podopiecznym Xaviego sprawili w ostatnim czasie pi艂karze Napoli oraz Espanyolu, ale poza tym zawodnicy “Dumy Katalonii” spisuj膮 si臋 wzorowo. Strata do czo艂贸wki tabeli systematycznie maleje i o ile wydaje si臋 ma艂o prawdopodobne, by FC Barcelona mia艂a w艂膮czy膰 si臋 do walki o mistrzostwo, ale drugie miejsce wydaje si臋 jak najbardziej realne.

Elche – FC Barcelona nasze typy

FC Barcelona powinna w niedziel臋 g艂adko poradzi膰 sobie z gospodarzami.

Elche – FC Barcelona kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Elche, kurs: 8.0

remis, kurs: 4.90

wygrana FC Barcelony, kurs: 1.42

Elche – FC Barcelona fakty meczowe

FC Barcelona nie przegra艂a w regulaminowym czasie gry od szesnastu spotka艅

Elche przegra艂o w tym sezonie tylko dwa mecze domowe

FC Barcelona wygra艂a pi臋膰 z siedmiu ostatnich spotka艅

Elche – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Levante – Elche 3:0

Elche – Rayo Vallecano 2:1

Sevilla – Elche 2:0

Elche – Alaves 3:1

Real Madryt – Elche 2:2

FC Barcelona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FC Barcelona – Athletic Bilbao 4:0

Napoli – FC Barcelona 2:4

Valencia – FC Barcelona 1:4

FC Barcelona – Napoli 1:1

Espanyol – FC Barcelona 2:2

