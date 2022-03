Bruk-Bet – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (11.03.2022)

Termalica od偶y艂a na wiosn臋 i walka o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie robi si臋 coraz bardziej zaci臋ta. W pi膮tek Bruk-Bet zmierzy si臋 w Niecieczy z Zag艂臋biem Lubin, kt贸re r贸wnie偶 uwa偶ane jest za kandydata do spadku.聽

Bruk-Bet – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Po przej臋ciu ster贸w przez Radoslava Latala Termalica od偶y艂a. Na wiosn臋 pi艂karze z Niecieczy przegrali zaledwie jedno spotkanie z Lechem Pozna艅, w trzech zgarn臋li komplet punkt贸w, a w jednym zremisowali. Sprawi艂o to, 偶e sytuacja Termaliki w PKO BP Ekstraklasie znacznie si臋 poprawi艂a i cho膰 niecieczanie nadal zajmuj膮 ostatnie miejsce w tabeli, to znacznie zbli偶yli si臋 w ostatnim czasie do opuszczenia strefy spadkowej.

Tak dobrej wiosny nie ma p贸ki co Zag艂臋bie Lubin, kt贸re co prawda przesta艂o seryjnie przegrywa膰 mecze, ale do regularnego punktowania lubinianom jeszcze daleko. Na wiosn臋 podopieczni Piotra Stokowca wygrali tylko jedno spotkanie, dwa zremisowali i dwa przegrali. Dobre wyniki pozosta艂ych dru偶yn znajduj膮cych si臋 w pobli偶u strefy spadkowej sprawi艂 jednak, 偶e pozycja Zag艂臋bia w PKO BP Ekstraklasie nadal pozostaje zagro偶ona.

Bruk-Bet – Zag艂臋bie Lubin nasze typy

Zanosi si臋 na do艣膰 wyr贸wnane spotkania, ale bardzo mo偶liwe, 偶e to gospodarze wyjd膮 z tego starcia zwyci臋sko.

Bruk-Bet – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bruk-Betu, kurs: 2.90

remis, kurs: 3.30

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 2.85

Bruk-Bet – Zag艂臋bie Lubin fakty meczowe

Bruk-Bet przegra艂 na wiosn臋 tylko raz

Zag艂臋bie wygra艂o tylko jeden mecz w rundzie wiosennej

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 wygran膮 Zag艂臋bia

Bruk-Bet – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bruk-Bet – Warta Pozna艅 1:0

Cracovia – Bruk-Bet 1:2

Bruk-Bet – Legia 0:0

Lech – Bruk-Bet 5:0

Bruk-Bet – Jagiellonia 2:1

Zag艂臋bie Lubin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie – Piast Gliwice 0:0

Zag艂臋bie – 艢l膮sk Wroc艂aw 0:0

Zag艂臋bie – Chrobry G艂og贸w 3:0

Zag艂臋bie – Wis艂a P艂ock 3:1

Pogo艅 Szczecin – Zag艂臋bie 2:1

