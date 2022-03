Pogoń Szczecin – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (18.03.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 drugie pi膮tkowe starcie w Ekstraklasie. Pogo艅 Szczecin podejmie na w艂asnym obiekcie Wis艂臋 Krak贸w i cho膰 obie dru偶yny dzieli naprawd臋 wiele pozycji, to go艣cie w ostatnim czasie wygl膮daj膮 zdecydowanie lepiej ni偶 na pocz膮tku rundy wiosennej. Cho膰 bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 pewnej wygranej gospodarzy, to Wis艂a ma nadziej臋 na dobry wynik i na pewno fani mog膮 oczekiwa膰 ciekawego starcia. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Pogo艅 Szczecin – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Gospodarze tego meczu na pewno mog膮 by膰 zadowoleni ze swojej postawy w tym sezonie. Pogo艅 mimo wszystko liczy na mistrzostwo i ka偶de kolejne spotkanie jest dla tej ekipy tak samo wa偶ne. Wis艂a jednak nie ma nic do stracenia i je艣li gospodarze chc膮 zdoby膰 trzy punkty w pi膮tkowy wiecz贸r to musz膮 pokaza膰 si臋 z bardzo dobrej strony.

Go艣cie tego starcia walcz膮 o utrzymanie. W ostatni weekend byli bardzo bliscy wygranej z Lechem Pozna艅 i by艂 to przyk艂ad tego, 偶e Wis艂a odnajduje powoli rytm i na pewno nie mo偶na tej dru偶ynie przypisywa膰 jeszcze spadku z Ekstraklasy. Mecz z Pogoni膮 b臋dzie bardzo trudny do wygrania, ale ewentualne trzy punkty pozwol膮 go艣ciom w dobrych nastrojach sp臋dzi膰 przerw臋 reprezentacyjn膮.

Pogo艅 Szczecin – Wis艂a Krak贸w nasze typy

Pogo艅 podchodzi do tego meczu w roli faworyta i cho膰 trzy punkty powinny zosta膰 w Szczecinie, to Wis艂a nie b臋dzie mia艂a nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia, kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie.

Nasze typy Pogoń Szczecin 1.60

pwyżej 2.5 goli 1.95

Pogo艅 Szczecin – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Pogo艅 Szczecin. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.60. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Pogo艅 Szczecin – Wis艂a Krak贸w, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 4.00. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.75.

Pogo艅 Szczecin – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Go艣cie nie wygrali od 10 mecz贸w.

Wis艂a nie zachowa艂a czystego konta od 4 spotka艅.

Na ostatnich 8 mecz贸w go艣ci w a偶 7 fani ogl膮dali mniej ni偶 2.5 goli.

Pogo艅 Szczecin ostatnie pi臋膰 spotka艅

Cracovia – Pogo艅 Szczecin 1:1

Pogo艅 Szczecin – Radomiak Radom 4:0

Pogo艅 Szczecin – Lech Pozna艅 0:3

Stal Mielec – Pogo艅 Szczecin 0:1

Pogo艅 Szczecin – Zag艂臋bie Lubin 2:1

Wis艂a Krak贸w ostatnie pi臋膰 spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Lech Pozna艅 1:1

Lechia Gda艅sk – Wis艂a Krak贸w 1:1

Olimpia Grudzi膮dz – Wis艂a Krak贸w 1:1

Legia Warszawa – Wis艂a Krak贸w 2:1

Wis艂a Krak贸w – G贸rnik 艁臋czna 0:0

