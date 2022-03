Zagłębie – Warta 🇵🇱 Typy, kursy (18.03.2022)

Mecz dw贸ch ekip, kt贸re nadal walcz膮 o utrzymanie. Jednak Zag艂臋bie i Warta maj膮 dobre perspektywy. Mowa o osi膮ganych wynikach w tym roku. Wydaje si臋, 偶e Piotr Stokowiec i Dawid Szulczek s膮 na dobrej drodze w kierunku utrzymania. Czy tak si臋 stanie? Sprawdzimy w pi膮tkowy wiecz贸r.

Zag艂臋bie – Warta zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Miedziowi rozpocz臋li rund臋 od pora偶ek z Pogoni膮 i Legi膮. Od tamtej pory jednak ju偶 cztery mecze bez pora偶ki. W tym czasie 8pkt i jeden stracony gol. Kr贸tko m贸wi膮c praca Stokowca zaczyna dzia艂a膰. To w艂a艣nie organizacja gry w defensywie zawsze by艂a jego znakiem rozpoznawczym. Mo偶e nie jest to efektowny futbol, ale niezwykle efektywny. Zag艂臋bie Lubin w ten spos贸b oddali艂o si臋 od strefy spadkowej ju偶 na odleg艂o艣膰 4pkt. Du偶o to nie jest, ale jednak wzgl臋dny spok贸j i zapas przynajmniej jednego meczu.

Warta Pozna艅 ma trzy oczka nad Wis艂膮 Krak贸w oraz G贸rnikiem 艁臋czna. W przypadku Zielonych trzeba przyzna膰, 偶e r贸wnie偶 nie藕le punktuj膮. W tym roku ju偶 11 oczek na ich koncie. Wygrali w Warszawie, pokonali u siebie Radomiaka i G贸rnik Zabrze. Ekipa Dawida Szulczka powoli idzie w g贸r臋, ale nadal nie mo偶e by膰 pewna utrzymania. Punktowa膰 trzeba, tym bardziej 偶e przed nimi jeszcze mecze z Rakowem(po przerwie na kadr臋), a p贸藕niej w ko艅c贸wce czekaj膮 Lechia i Lech.

Zag艂臋bie – Warta kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Zag艂臋bie wygra, kurs: 2,35

Warta wygra, kurs: 3,30

Remis, kurs: 3,10

Zag艂臋bie – Warta nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego spotkania w Lubinie. Przy okazji chcemy zobaczy膰 gole po obu stronach.

Nasze typy Obie strzel膮 1,90 Zagraj

Zagraj Remis do przerwy 2,10 Zagraj

Zag艂臋bie – Warta fakty meczowe

Spotkanie 13. z 14. dru偶yn膮 w tabeli Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli punkt: 28 do 27 na korzy艣膰 gospodarzy

Jedni i drudzy nadal dr偶膮 o utrzymanie w lidze. Obecnie ich przewaga nad stref膮 spadkow膮 wynosi, odpowiednio, 4 i 3pkt

Zag艂臋bie Lubin po dw贸ch pora偶kach na start ligi w 2022 roku, teraz notuje serie 2-2-0. W tym czasie straci艂o zaledwie jednego gola

Warta w tym roku zdoby艂a ju偶 11pkt, pokonuj膮c m.in. Legi臋(jako jedyni), Radomiaka i G贸rnik Zabrze

Jesieni膮 w Grodzisku Miedziowi wygrali 2:0

