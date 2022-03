Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (19.03.2022)

Lechia Gda艅sk radzi sobie w 2022 roku do艣膰 w kratk臋, ale utrzymuje si臋 w czo艂贸wce ligowej tabeli. W sobot臋 do Tr贸jmiasta przyjedzie G贸rnik 艁臋czna, kt贸ry ca艂y czas musi walczy膰 o unikni臋cie degradacji.

Lechia Gda艅sk – G贸rnik 艁臋czna zapowied藕 (sobota, 17:30)

Lechia Gda艅sk w tej rundzie punktuje mocno nieregularnie. Jak na razie Lechi艣ci zdo艂ali pokona膰 2:0 i 1:0 odpowiednio 艢l膮ska Wroc艂aw oraz Lecha Pozna艅. Dosz艂y do tej z kolei wyjazdowe pora偶ki z Cracovi膮, Radomiakiem i Piastem Gliwice oraz domowy remis przeciwko Wi艣le Krak贸w. Pi艂karze Tomasza Kaczmarka ca艂y czas udaje si臋 utrzymywa膰 miejsce w okolicach TOP4 i w艂a艣nie o to, by znale藕膰 si臋 na tej pozycji przyjdzie im zagra膰 w sobot臋 przeciwko G贸rnikowi.

Z kolei G贸rnik 艁臋czna ostatnimi czasy nieco straci艂 odpowiedni膮 dyspozycj臋. Po serii siedmiu mecz贸w bez pora偶ki Duma Lubelszczyzny przegra艂a dwa spotkania w Ekstraklasie oraz odpad艂a z Pucharu Polski. Spowodowa艂o to ponowy spadek na miejsca zagro偶one degradacj膮. Dlatego te偶 zesp贸艂 Kamila Kieresia z pewno艣ci膮 b臋dzie chcia艂 poszuka膰 punkt贸w w艂a艣nie na stadionie Lechii.

Lechia Gda艅sk – G贸rnik 艁臋czna nasze typy

Spotkanie w Gda艅sku zapowiada si臋 bardzo ciekawie i trudno wskaza膰 w nim jednoznacznego faworyta.

Lechia Gda艅sk – G贸rnik 艁臋czna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lechii, kurs: 1.60

remis, kurs: 3.90

wygrana G贸rnika, kurs: 5.85

Lechia Gda艅sk – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

Lechia Gda艅sk zdoby艂a w tym roku 7 punkt贸w w PKO Ekstraklasie

G贸rnik 艁臋czna przegra艂 trzy ostatnie mecze z rz臋du licz膮c wszystkie rozgrywki

W pierwszym meczu obu dru偶yn we wrze艣niu Lechia wygra艂a na Lubelszczy藕nie 4:0

Lechia Gda艅sk pi臋膰 ostatnich spotka艅

Piast Gliwice – Lechia Gda艅sk 1:0

Lechia Gda艅sk – Wis艂a Krak贸w 1:1

Radomiak Radom – Lechia Gda艅sk 2:0

Lechia Gda艅sk – Lech Pozna艅 1:0

Cracovia – Lechia Gda艅sk 2:0

G贸rnik 艁臋czna pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – Legia Warszawa 0:1

Wis艂a P艂ock – G贸rnik 艁臋czna 3:1

Legia Warszawa – G贸rnik 艁臋czna 2:0 (PP)

G贸rnik 艁臋czna – Stal Mielec 2:0

Wis艂a Krak贸w – G贸rnik 艁臋czna 0:0

