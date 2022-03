Wisła Płock – Śląsk 🇵🇱 Typy, kursy (19.03.2022)

Mecz dw贸ch dru偶yn, kt贸re ju偶 zd膮偶y艂y zmieni膰 trenera. R贸偶nica jest taka, 偶e Pavol Stano ma wzgl臋dny spok贸j, a Piotr Tworek b臋dzie walczy艂 o utrzymanie. Wis艂a P艂ock b臋dzie faworytem tego spotkania. Jednak 艢l膮sk Wroc艂aw powoli ma n贸偶 na gardle. Na kogo to bardziej podzia艂a?

Wis艂a P艂ock – 艢l膮sk zapowied藕 (sobota, 12:30)

Wis艂a P艂ock z艂apa艂a oddech w ostatnich dw贸ch kolejkach. Niewiele brakowa艂o, a posz艂aby w d贸艂 podobnie jak 艢l膮sk Wroc艂aw. Teraz jednak znowu sytuacja dla p艂occzan jest spokojna. Do ko艅ca sezonu 9 mecz贸w, a przewaga nad stref膮 spadkow膮 wynosi 12pkt. To daje pewno艣膰 pozostania w lidze. Warto jednak zerkn膮膰 w g贸r臋, gdy偶 strata do czwartego miejsca to tylko 4 oczka. A przecie偶, je艣li Lech lub Rak贸w si臋gn膮 po Puchar Polski, w贸wczas ta lokata mo偶e da膰 awans do europejskich puchar贸w. Patrz膮c na gr臋 Wis艂y P艂ock po zmianie trenera, jest na to szansa.

艢l膮sk Wroc艂aw tak偶e z nowym szkoleniowcem. Piotr Tworek rozpocz膮艂 od remisu z Radomiakiem. A przecie偶 Petr Schwarz zmarnowa艂 rzut karny. Zreszt膮 wroc艂awianie maj膮 spory k艂opot ze strzelaniem goli. W tym roku to tylko dwie sztuki. Jedna w 艁臋cznej, druga w przegranym meczu z Piastem, gdy Fabian Piasecki wykorzysta艂 rzut karny. 艁膮cznie trzy punkty i w tym momencie tyle samo maj膮 przewagi nad stref膮 spadkow膮. Relegacja powa偶nie zajrza艂a w oczy 艢l膮skowi i teraz czas na zdecydowanie lepsze punktowanie.

Wis艂a P艂ock – 艢l膮sk kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wis艂a wygra, kurs: 2,50

艢l膮sk wygra, kurs: 3,00

Remis, kurs: 3,20

Wis艂a P艂ock – 艢l膮sk nasze typy

Idziemy w stron臋 gospodarzy, kt贸rzy na w艂asnym stadionie s膮 niemal bezb艂臋dni. 艢l膮sk nie ma p贸艂 argumentu przed tym meczem.

Nasze typy Wis艂a P艂ock 2,50 Zagraj

Zagraj 艢l膮sk nie strzeli 3,25 Zagraj

Wis艂a P艂ock – 艢l膮sk fakty meczowe

Spotkanie 7. z 15. dru偶yn膮 w tabeli. Obie ekipy dzieli 9pkt: 36 do 27 na korzy艣膰 gospodarzy

Wis艂a u siebie zdoby艂a 29 z 36. punkt贸w. To obok Lecha i Pogoni najlepszy bilans domowy w lidze

艢l膮sk w tym roku strzeli艂 tylko dwa gole i zdoby艂 艂膮cznie 3pkt

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 3:1 dla wroc艂awian

