CD Tenerife – Almeria 🇪🇸 Typy, kursy (21.03.2022)

Nowy tydzień przynosi nam bardzo ciekawe starcie na szczycie Segunda Division. CD Tenerife podejmie Almerię. Obie drużyny walczą o miejsce gwarantujące bezpośredni awans do La Ligi, która z nich wypadnie dzisiaj lepiej?

CD Tenerife – Almeria zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Piłkarze z Teneryfy podchodzą do tego spotkania jako czwarta drużyna w tabeli, która wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań w lidze. Bardzo ważna okazała się wygrana nad Sportingiem Gijon w ostatnich kolejce (2:1), która pozwoliła gospodarzom przerwać serię dwóch kolejnych przegranych w lidze. Do swoich dzisiejszych rywali CD Tenerife trafi tylko cztery punkty, dlatego też mecz ten uznać należy za kluczowy w kontekście walki o bezpośredni awans do elity.

Almeria jest obecnie wiceliderem ligi. Goście do prowadzącego w tabeli Eibaru tracą tylko cztery punkty, można zatem śmiało stwierdzić, iż aktywnie uczestniczą oni także w wyścigu o mistrzostwo. Z punktu widzenia dzisiejszej rywalizacji warto zaznaczyć, że w swoich dwóch ostatnich meczach Almeria odniosła remis (3:3 przeciwko Lugo) oraz porażkę (0:2 z Realem Zaragoza).

CD Tenerife – Almeria nasze typy

Wiele wskazuje, że będzie to bardzo wyrównane i zacięte starcie, w którym ciężko mimo wszystko wskazać na wyraźnego faworyta. Stawiamy w tym meczu na remis oraz under 2.5 gole.

CD Tenerife – Almeria kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Tenerife: 2.65

remis: 3.00

zwycięstwo Almerii: 2.95

CD Tenerife – Almeria fakty meczowe

Obie ekipy wygrały na przestrzeni pięciu kolejek po trzy spotkania.

Tenerife traci do Almerii cztery punkty.

Oba zespoły walczą o bezpośredni awans do La Ligi.

CD Tenerife pięć ostatnich spotktań

Gijon – CD Tenerife 1:2

CD Tenerife – Real Valladolid 1:4

Mirandes – CD Tenerife 2:1

CD Tenerife – Ibiza 2:0

Alcorcon – CD Tenerife 0:2

Almeria pięć ostatnich spotkań

Almeria – Lugo 3:3

Real Zaragoza – Almeria 2:0

Almeria – Fuenlabrada 3:1

Almeria – Mirandes 2:1

Malaga – Almeria 0:1