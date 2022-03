🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Walia – Austria 🇦🇹 Typy, kursy (24.03.2022)

Zaczynamy p贸艂fina艂y bara偶贸w o mundial w Katarze. Co ciekawe zwyci臋zca tej pary sw贸j fina艂 rozegra dopiero w czerwcu. Trafi bowiem na kogo艣 z pary Szkocja-Ukraina. Kto to b臋dzie?

Walia – Austria zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Trudno wytypowa膰 faworyta tej pary. Wydaje si臋 by膰 niezwykle wyr贸wnana. Pi艂karsko wydaj臋 si臋, 偶e wi臋cej argument贸w powinni mie膰 go艣cie. To oni przez bukmacher贸w s膮 wskazywani jako minimalny faworyt. Jednak 偶aden wynik nie b臋dzie tutaj niespodziank膮. Co ciekawe Austriacy do bara偶y awansowali, dzi臋ki Lidze Narod贸w. W eliminacjach zaj臋li bowiem dopiero czwarte miejsce! Lepsza okaza艂a si臋 Dania, ale tak偶e Szkocja i Izrael. To pokazuje, 偶e jednak Austria wcale nie jest tak mocna, jak mog艂aby si臋 wydawa膰.

Walijczycy na drugim miejscu sko艅czyli swoj膮 grup臋. Z Belgi膮 nie mieli szans, ale wyprzedzili chocia偶by Czech贸w. To ju偶 pokazuje, 偶e p贸艂finalista Euro 2016 nadal potrafi gra膰 na dobrym poziomie. Trudno si臋 dziwi膰, skoro w ich ekipie nie brakuje kilku ciekawych zawodnik贸w. 艁atwo mie膰 nie b臋d膮, ale w tym momencie zyskuj膮 przewag臋 w艂asnego terenu. U siebie w Cardiff nie przegrali w tych eliminacjach!

Walia – Austria kurs bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Walia wygra, kurs: 2,85

Austria wygra, kurs: 2,75

Remis, kurs: 2,90

Walia – Austria nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz w Cardiff. Dogrywka lub karne? Jak najbardziej mo偶liwe.

Nasze typy Remis 2,90

Obie strzel膮 2,05

Walia – Austria fakty meczowe

Spotkanie p贸艂fina艂owe bara偶y o mundial w Katarze. Zwyci臋zca tej pary rozegra fina艂owe spotkanie z triumfatorem spotkania Szkocja-Ukraina. To dopiero jednak w czerwcu

Walia w grupie eliminacyjnej by艂a za Belgi膮, ale wyprzedzi艂a o jeden punkt Czech贸w

Austria zaj臋艂a dopiero czwart膮 pozycje, za Dani膮, Szkocj膮 i Izraelem. Awansowa艂a, dzi臋ki Lidze Narod贸w

Ostatnie spotkanie tych ekip do eliminacje do mundialu w Rosji. Wtedy Walia wygra艂a 1:0 w Cardiff

