🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Szkocja – Polska 🇵🇱 Typy, kursy (24.03.2022)

Jedni i drudzy mieli gra膰 p贸艂fina艂y bara偶y w czwartek wieczorem. Szkocja z Ukrain膮, Polska z Rosj膮. Mamy nadziej臋, 偶e ci pierwsi tego dokonaj膮. Bia艂o-czerwoni przygotowuj膮 si臋 do fina艂owego meczu, kt贸ry ju偶 we wtorek. Kto b臋dzie g贸r膮 na Hampden w Glasgow?

Szkocja – Polska zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Dla Szkot贸w to b臋dzie spokojne marcowe zgrupowanie. Brak mo偶liwo艣ci rozegrania meczu z Ukrain膮 sprawia, 偶e o bara偶ach b臋d膮 my艣le膰 dopiero w czerwcu. To oznacza, 偶e b臋d膮 mieli opcje jakiego艣 przygotowania si臋 do nich. W ko艅cu w 2022 roku nie rozegrali jeszcze ani jednego meczu. Rywala trafili te偶 ca艂kiem dobrego do przetarcia. Trzeba jednak gospodarzy tutaj doceni膰, w ko艅cu mowa o ekipie, kt贸ra zdoby艂a 23 na 30 mo偶liwych punkt贸w w swojej grupie eliminacyjnej. Pokonali m.in. Danie – oni mieli ju偶 wtedy awans zapewniony – a spraw臋 awansu tak naprawd臋 zawalili na samym starcie kwalifikacji, gdy remisowali z Austri膮 i Izraelem.

Polska zagra po raz pierwszy w 2022 roku i po raz pierwszy pod wodz膮 nowego selekcjonera. Czes艂aw Michniewicz szans臋 debiutu zatem dostaje nie w Moskwie, jak by艂o planowane, ale w Glasgow. To dla niego nieco wi臋kszy komfort. W ko艅cu tutaj stawk膮 jest tylko presti偶 i przetarcie przed wtorkowym meczem o awans do mundialu. Jeszcze nie wiadomo czy rywalem b臋dzie Szwecja, czy Czesi, ale to ju偶 wt贸rna kwestia. Teraz trzeba zagra膰, jak najlepsze spotkanie w Glasgow. Warto doda膰, 偶e planowane s膮 rotacje, a zatem kilku najwa偶niejszych os贸b w naszej kadrze mo偶e zabrakn膮膰. Ewentualnie dostan膮 nieco mniej minut na boisku.

Szkocja – Polska kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Szkocja wygra, kurs: 2,55

Polska wygra, kurs: 2,95

Remis, kurs: 3,10

Szkocja – Polska nasze typy

Mo偶e i patriotycznie, ale idziemy w stron臋 bia艂o-czerwonych. Wiele m贸wi si臋 o rotacjach, jakie zastosuje Czes艂aw Michniewicz. Ale gospodarze b臋d膮 tak偶e os艂abieni – brakiem Andy’ego Robertsona.

Nasze typy Polska 2,95 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 2,05 Zagraj

Szkocja – Polska fakty meczowe

Mecz towarzyski, kt贸ry jest w zast臋pstwie p贸艂fina艂贸w bara偶y. Szkocja zagra z Ukrain膮 w czerwcu. Polska awansowa艂a bezpo艣rednio do fina艂u po wykluczeniu Rosji

W eliminacjach Szkocja by艂a druga w grupie za Dani膮. Jako jedynym uda艂o im si臋 pokona膰 najlepsz膮 dru偶yn臋 w grupie

Polska sko艅czy艂a tu偶 za Angli膮

Ostatni pojedynek tych ekip na Hampden Park zako艅czy艂 si臋 remisem 2:2. W贸wczas gola na wag臋 remisu strzeli艂 dla Polski Robert Lewandowski po s艂ynnym w艣lizgu

