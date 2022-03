🇦🇺 Australia – Japonia 🇯🇵 Typy, kursy (24.03.2022)

Znajdująca się w świetnej dyspozycji Japonia w swoim następnym spotkaniu w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata zmierzy się na wyjeździe z Australią. Obie ekipy walczą o bezpośredni awans na Mundial, która z nich okaże się dzisiaj lepsza?

Australia – Japonia zapowiedź (czwartek, 10:10)

Forma Australijczyków jest niestety ostatnio poniżej pewnego dopuszczalnego poziomu. Gospodarze w swoich poprzednich pięciu meczach zanotowali trzy remisy, wygraną oraz porażkę. Gorsza forma w drugiej połowie eliminacji sprawiła, że Australijczycy zajmują obecnie trzecie miejsce w grupowej tabeli. A to oznacza, że w tym momencie zmuszeni by byli do gry w barażach.

Japończycy z kolei prezentują się wręcz wyśmienicie. Goście wygrali każde z pięciu wcześniejszych spotkań eliminacji. Wydaje się w tym momencie, że Japonia walczy bardziej o awans z pierwszego miejsca niż utrzymanie drugiej lokaty. Strata do liderującej tabeli Arabii Saudyjskiej wynosi tylko punkt, dlatego też szanse na zakończenie eliminacji na pierwszej pozycji są jak najbardziej realne.

Australia – Japonia nasze typy

Patrząc na formę gospodarzy stawiamy w tym spotkaniu z czystym sumieniem na wygraną gości. Ponadto typujemy, że będziemy w tej rywalizacji świadkami maksiumum dwóch goli.

Nasze typy Japonia 2.63

Under 2.5 gole 1.57

Australia – Japonia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Australii: 2.84

remis: 3.05

zwycięstwo Japonii: 2.63

Australia – Japonia fakty meczowe

Australia wygrała tylko jedno z pięciu poprzednich spotkań.

Japonia notuje obecnie serię pięciu kolejnych zwycięstw.

Japonia traci do Arabii Saudyjskiej tylko punkt.

Australia pięć ostatnich spotkań

Oman – Australia 2:2

Australia – Wietnam 4:0

Chiny – Australia 1:1

Australia – Arabia Saudyjska 0:0

Japonia – Australia 2:1

Japonia pięć ostatnich spotkań

Japonia – Araba Saudyjska 2:0

Japonia – Chiny 2:0

Oman – Japonia 0:1

Wietnam – Japonia 0:1

Japonia – Australia 2:1