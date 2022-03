🇩🇪 Niemcy – Izrael 🇮🇱 Typy, kursy (26.03.2022)

Jedni już rozpoczynają przygotowania do mistrzostw świata. Drudzy korzystają z zaproszenia i mają trudnego rywala po nieudanych eliminacjach do mundialu. Niemcy – Izrael to powinno być spotkanie do jednej bramki. Czy w Sinsheim obejrzymy zatem sporo goli?

Niemcy – Izrael zapowiedź (sobota, 20:45)

To były kolejne eliminacje, które Niemcy przeszli jak burza. Jedyne potknięcie to sensacyjna wpadka z Macedonią w Duisburgu. Poza tym jednak komplet zwycięstw i triumf w grupie z ogromną przewagą. Hansi Flick zatem kontynuuje eliminacyjną tradycje od Joachima Loewa i poprzednich selekcjonerów. Teraz nasi zachodni sąsiedzi w spokoju mogą przygotowywać się do katarskiego mundialu. Najpierw łatwiejszy mecz, na łagodne wejście w 2022 rok, a za kilka dni ciężka przeprawa w Amsterdamie z Holandią.

Izraelczycy zajęli trzecie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Z Danią nie mieli szans, ale znaleźli się pomiędzy Szkocją a Austrią. Warto jednak dodać, że mecze tej drużyny były niezwykle ciekawe. Łącznie kibice zobaczyli aż 44 bramki w 10. grach. Bilans bramkowy 23:21 robi wrażenie. Z jednej strony sporo strzelonych goli, ale wyjazdy do Danii, Austrii i Szkocji skończyły się wysokimi wynikami. Było 0:5, 2:4 i 2:3. To może być zły prognostyk przed meczem na stadionie Hoffenheim. W końcu potencjał ofensywny Niemców jest jeszcze wyższy od wspomnianych ekip…

Niemcy – Izrael kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Niemcy wygrają, kurs: 1,10

Izrael wygra, kurs: 23

Remis, kurs: 10

Niemcy – Izrael nasze typy

To tylko mecz towarzyski, ale własny teren oraz rywal wskazują na fakt, że gospodarze powinni tutaj zdecydowanie wygrać.

Niemcy – Izrael fakty meczowe

Gospodarze jesienią wygrali grupę eliminacji do mundialu. 10 meczów i 27pkt. Jedyne potknięcie to domowa porażka z Macedonią Północną

Izrael w tych samych eliminacjach zajął trzecie miejsce, za Danią oraz Szkocją

Warto dodać, że Izraelczycy stracili w nich aż 21 goli – ponad dwa na spotkanie

Ostatni pojedynek tych ekip to rok 2012. W meczu towarzyskim przed Euro w Polsce i na Ukrainie Niemcy wygrali 2:0

Inne mecze

