Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin 🇵🇱 Typy, kursy (03.04.2022)

Na papierze mecz Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin zapowiada się na jednostronny, ale na pewno gospodarze mają nadzieję, że postraszą teoretycznie mocniejszego rywala i być może zdobędą jakiś punkt, który pozwoli im walczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Bukmacherzy nie dają Górnikowi żadnych szans, ale można spodziewać się ciekawego meczu, który powinien stać na całkiem niezłym poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin zapowiedź (sobota, 17:30)

Gospodarze tego meczu wiedzą, że jest to ostatni dzwonek żeby powalczyć o utrzymanie w Ekstraklasie. Nie będzie to łatwe zadanie, ale zawodników Górnika stać na dobre wyniki i być może końcówka sezonu w ich wykonaniu będzie zdecydowanie lepsza niż ostatnie tygodnie, które na pewno nie były zadowalające dla tej drużyny.

Goście za to są liderami Ekstraklasy i można spodziewać się, że brak trzech punktów w starciu z Łęczną będzie dla Pogoni powodem do rozczarowania. Mimo wszystko w piłce nożnej wszystko jest możliwe i goście nie mogą zlekceważyć swojego rywala, którego na pewno stać na sprawienie niespodzianki. Szykuje się ciekawy mecz, ale Pogoń spróbuje wrócić do domów z trzema punktami.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin nasze typy

Górnik ostatnio przegrywa mecz za meczem, a Pogoń walczy o mistrzostwo. Bukmacherzy nie dają większych szans gospodarzom i można spodziewać się, że trzy punkty wrócą do Szczecina.

Nasze typy Pogoń Szczecin 1.62 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 2.05 Zagraj

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Pogoń Szczecin. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.62. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.90. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 5.60.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin fakty meczowe

Gospodarze przegrali 5 meczów z rzędu.

Górnik nie strzelił gola od 4 spotkań.

Goście są niepokonani od 3 meczów.

Górnik Łęczna ostatnie pięć spotkań

Górnik Łęczna – Resovia Rzeszów 0:4

Lechia Gdańsk – Górnik Łęczna 2:0

Górnik Łęczna – Legia Warszawa 0:1

Wisła Płock – Górnik Łęczna 3:1

Legia Warszawa – Górnik Łęczna 2:0

Pogoń Szczecin ostatnie pięć spotkań

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków 4:1

Cracovia – Pogoń Szczecin 1:1

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom 4:0

Pogoń Szczecin – Lech Poznań 0:3

Stal Mielec – Pogoń Szczecin 0:1