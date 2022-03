🇪🇸 Hiszpania – Islandia 🇮🇸 Typy, kursy (29.03.2022)

Na legendarnym El Riazor w A Corunii mecz towarzyski Hiszpania – Islandia. Faworytem oczywi艣cie gospodarze. Dla nich to kolejny element przygotowa艅 przed mundialem. Islandia tymczasem w kilka lat zjecha艂a do swojego poprzedniego poziomu.

Hiszpania – Islandia zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Jeszcze podczas Euro 2016 zachwycali艣my si臋, jak Islandia sobie radzi艂a na turnieju we Francji. Ma艂a wyspa na Oceanie Atlantyckim, a mimo tego potrafili gra膰 na najwy偶szym poziomie. Teraz jednak chyba wr贸cili do poprzednich lat. Ostatnie eliminacje do mundialu w Katarze mieli fatalne. 9pkt i przedostatnie miejsce. Gorszy okaza艂 si臋 od nich tylko Lichtenstein, a przed nimi takie pot臋gi, jak Armenia, Rumunia czy Macedonia P贸艂nocna.

Hiszpania rok 2022 rozpocz臋艂a 艣rednio. 2:1 z Albani膮 na nikim nie robi wra偶enia. To jednak ma艂e zmartwienie dla Luisa Enrique. W ko艅cu przed nim jeszcze wiele mecz贸w, kt贸re dadz膮 mu mo偶liwo艣膰 przygotowania ekipy na imprez臋 docelow膮. Mundial dopiero pod koniec roku, a Lucho ma swoje pomys艂y i patrz膮c na dop艂yw 艣wie偶ej krwi, wydaje si臋, 偶e Hiszpanie powinni by膰 wzgl臋dnie spokojni o ekip臋 na katarski turniej. Na pocz膮tek roku rywale nieco s艂absi. By艂a Albania, teraz Islandia, czyli stopniowe wej艣cie w granie w nowym reprezentacyjnym roku.

Hiszpania – Islandia kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Hiszpania wygra, kurs: 1,12

Islandia wygra, kurs: 22

Remis, kurs: 8,25

Hiszpania – Islandia nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo gospodarzy. Co prawda z Albani膮 nie pokazali wielkiego futbolu, ale Islandia obecnie prezentuje si臋 bardzo s艂abo.

Nasze typy Hiszpania powy偶ej 2,5 bramki 1,75 Zagraj

Zagraj Hiszpania wygra do 0 1,5 Zagraj

Hiszpania – Islandia fakty meczowe

Dla obu ekip to drugi mecz w tym roku. Hiszpania kilka dni temu wygra艂a z Albani膮 2:1, Islandia zremisowa艂a z Finlandi膮 1:1

W eliminacjach do mundialu Hiszpania wygra艂a swoj膮 grup臋 z dorobkiem 19pkt

Islandia by艂a przedostatnia z 9pkt. Wyprzedzili tylko Lichtenstein, ko艅cz膮c m.in. za Armeni膮

Ostatnie spotkanie tych ekip to rok 2007 i remis 1:1, w ramach kwalifikacji do Euro

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Polska – Szwecja (wtorek, 20:45)