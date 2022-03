🇪🇨 Ekwador – Argentyna 🇦🇷 Typy, kursy (30.03.2022)

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu zakończy się rywalizacja o awans na mistrzostwa świata w strefie CONMEBOL. W jednym ze spotkań Ekwador podejmie przed własną publicznością reprezentację Argentyny.

Ekwador – Argentyna zapowiedź (środa, 1:30)

Ekwador ma już od jakiegoś czasu zapewnione miejsce na katarskich mistrzostwach świata. W razie porażki z Argentyną Ekwadorczycy mogą spaść na czwarte miejsce, ale nie wpłynie to na zbytnio na sytuację drużyny gospodarzy. Ekwador ma za sobą bardzo dobre eliminacje i nawet porażki w trzech ostatnich spotkaniach nie sprawiły, że reprezentacja Ekwadoru musiałaby drżeć o losy awansu. Teraz do spotkania z Argentyną również mogą podejść ze względnym spokojem.

Argentyna, podobnie jak Ekwador, również ma już zapewniony awans na mistrzostwa świata. W tabeli eliminacyjnej strefy COMNEBOL Argentyńczycy plasują się na drugim miejscu, ustępując jedynie Brazylii. W ostatnim spotkaniu z Ekwadorem Argentyna nie może nic wygrać ani przegrać. Nie grozi im spadek na trzecie miejsce, a reprezentacja Brazylii ma zbyt dużą przewagę nad drużyną gości.

Ekwador – Argentyna nasze typy

Jest to klasyczny mecz o “pietruszkę”. Trzeba więc wziąć poprawkę na to, że nie wszyscy piłkarze muszą być w stu procentach zmobilizowani na to spotkanie.

Nasze typy Argentyna 2.07 Zagraj

Zagraj Powyżej 2.5 gola 2.50 Zagraj

Ekwador – Argentyna kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Ekwadoru, kurs: 4.10

remis, kurs: 3.20

wygrana Argentyny, kurs: 2.07

Ekwador – Argentyna fakty meczowe

Ekwador nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań eliminacyjnych

Argentyna nie przegrała żadnego meczu w trakcie eliminacji

Goście stracili w całych eliminacjach zaledwie 7 goli

Ekwador – pięć ostatnich spotkań

Paragwaj – Ekwador 3:1

Peru – Ekwador 1:1

Ekwador – Brazylia 1:1

Salwador – Ekwador 1:1

Chile – Ekwador 0:2

Argentyna – pięć ostatnich spotkań

Argentyna – Wenezuela 3:0

Argentyna – Kolumbia 1:0

Chile – Argentyna 1:2

Argentyna – Brazylia 0:0

Urugwaj – Argentyna 0:1

Inne mecze

