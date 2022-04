Juventus – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (03.04.2022)

To b臋dzie hit weekendu w Serie A. Niezwykle wa偶ne spotkanie dla uk艂adu g贸ry tabeli. Inter do niedawna by艂 g艂贸wnym faworytem do scudetto, a lada moment mo偶e spa艣膰 na czwart膮 lokat臋. Juventus w formie, wi臋c spr贸buje przypu艣ci膰 szturm nie tylko na podium, ale tak偶e po tytu艂!

Juventus – Inter zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Gdyby nie liczy膰 Ligi Mistrz贸w, mo偶na powiedzie膰, 偶e forma Starej Damy jest niezwykle wysoka. Jednak musimy takie uwagi zostawi膰 na same w艂oskie rozgrywki. W lidze nie przegrali ju偶 od szesnastu spotka艅, a licz膮c wszystkie rozgrywki w艂oskie, ostatnia pora偶ka to 12 stycznia z… Interem w ramach Superpucharu W艂och. Od tamtej pory jednak idzie im kapitalnie. S膮 blisko awansu do fina艂u Pucharu W艂och, a w Serie A dogonili czo艂贸wk臋. Wygrywaj膮c w niedziel臋 wyprzedzaj膮 Inter, a dodatkowo mog膮 liczy膰 tak偶e na potkni臋cie Napoli w Bergamo. Wojciech Szcz臋sny i sp贸艂ka naprawd臋 mog膮 jeszcze zamiesza膰 i nikogo nie zdziwi, je艣li powalcz膮 nawet o tytu艂. Strata siedmiu punkt贸w to sporo, ale do ko艅ca jeszcze osiem kolejek.

Inter w ostatnich siedmiu meczach ligowych, tylko raz pokona艂 rywala. By艂o efektowne 5:0 z Salernitan膮, ale to tyle. Po drodze by艂o jednak mn贸stwo wpadek. Remisy z Fiorentin膮, Torino, Geno膮(!), a nawet pora偶ka z Sassuolo. Nie wygl膮da to najlepiej, a w po艂膮czeniu z odpadni臋ciem z Ligi Mistrz贸w jeszcze gorzej. To najwi臋kszy kryzys Simone Inzaghiego odk膮d trafi艂 na San Siro. Lekko nie jest, a przecie偶 cel by艂 i jest jasny – obrona tytu艂u. Do tego jednak potrzebna b臋dzie zdecydowana zmiana nastawienia i odzyskanie formy. Mo偶e po przerwie reprezentacyjnej to si臋 uda.

Juventus – Inter kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Juventus wygra, kurs: 2,75

Inter wygra, kurs: 2,65

Remis, kurs: 3,35

Juventus – Inter nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy po wysokim kursie. Spr贸bujemy tak偶e p贸j艣膰 w stron臋 goli po obu stronach. Inter niby bez formy, ale tam nadal ma kto strzela膰 gole.

Nasze typy Juventus 2,75

Obie strzelą 1,75

Juventus – Inter fakty meczowe

Mecz czwartej z trzeci膮 ekip膮 Serie A. Obie dru偶yny dzieli punkt: 59 do 60 na korzy艣膰 go艣ci, kt贸rzy maj膮 dodatkowo mecz zaleg艂y

Inter wygra艂 jedno z siedmiu ostatnich spotka艅 w lidze

Juventus jest niepokonany od szesnastu mecz贸w w Serie A. Cztery ostatnie wygra艂

To b臋dzie trzeci mecz tych dru偶yn w tym sezonie. W lidze by艂o 1:1, a w Superpucharze lepszy by艂 Inter 2:1. Oba odby艂y si臋 na San Siro

