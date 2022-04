Śląsk Wrocław – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (01.04.2022)

Nowy stadion we Wrocławiu został zdobyty przez Lecha Poznań tylko raz. Teraz w zespole Maciej Skorży nikt nie bierze pod uwagę innego scenariusza, niż zwycięstwo. Czy Kolejorzowi uda się zrealizować ten plan?



Śląsk Wrocław – Lech Poznań zapowiedź (piątek, 20:30)

Śląsk Wrocław przed dwoma tygodniami przerwał fatalną passę dziewięciu meczów bez wygranej. W drugim meczu Piotra Tworka zespół WKS-u pokonał w Płocku Wisłę 2:1. Na ten moment przewaga nad strefą spadkową wynosi sześc punktów. Z kolei Lech Poznań ostatnio wysoko, 3:0, ograł Jagiellonię i przed tą serią spotkań traci do liderującej Pogoni jedno oczko.

Warto dodać, że Lech Poznań na nowym obiekcie we Wrocławiu, gdzie Śląsk rozgrywa domowe mecze od 2012 roku, wygrał tylko raz. Miało to miejsce latem 2019 roku, kiedy w końcówce jednego gola w tamtym spotkaniu zdobył Pedro Tiba. Poprzednie trzy konfrontacje obu ekip we Wrocławiu to z kolei remisy – 1:1, 2:2 oraz 3:3.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań nasze typy

Bardzo możliwe, że w tym spotkaniu tych drużyn we Wrocławiu, ponownie dojdzie do podziału punktów.

Nasze typy Remis 4.10 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie drużyny strzelą gola 1.98 ZAGRAJ

Śląsk Wrocław – Lech Poznań kursy bukmacherów

Bukmacher Noblebet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Śląsk wygra, kurs: 6.25

Remis, kurs: 4.10

Lech wygra, kurs: 1.67

Śląsk Wrocław – Lech Poznań fakty meczowe

Poprzednie trzy mecze obu drużyn we Wrocławiu zakończyły się remisami

Lech Poznań wygrał na nowym obiekcie we Wrocławiu jeden mecz

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie w Poznaniu Lech wygrał 4:0

Śląsk Wrocław pięć ostatnich spotkań

Wisła Płock – Śląsk Wrocław 1:2

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom 0:0

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 1:0

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin 0:0

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice 1:3

Lech Poznań pięć ostatnich spotkań

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok 3:0

Wisła Kraków – Lech Poznań 1:1

Lech Poznań – Raków Częstochowa 0:1

Górnik Zabrze – Lech Poznań 0:2

Pogoń Szczecin – Lech Poznań 0:3

