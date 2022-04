Widzew – GKS Tychy 🇵🇱 Typy, kursy (03.04.2022)

Ciekawe spotkanie szykuje si臋 w niedzielne popo艂udnie w 艁odzi. Widzew podejmuje GKS Tychy. Obie ekipy dzieli pi臋膰 pozycji ligowych, ale tylko sze艣膰 punkt贸w. To oznacza, 偶e jedni i drudzy walcz膮 o awans do Ekstraklasy. Mimo 偶e go艣cie – p贸ki co – nie s膮 nawet na pozycji daj膮cej prawo gry w bara偶ach.

Widzew – GKS Tychy zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Dru偶yna Janusza Nied藕wiedzia nie najlepiej wesz艂a w lig臋 w nowym roku. Cztery mecze i cztery punkty to zdecydowanie nie jest bilans dru偶yny, kt贸ra mia艂a bez problem贸w awansowa膰 do Ekstraklasy. Co wi臋cej wszystkie punkty zgarn臋li w meczach wyjazdowych, po pokonaniu Stomilu i remisie w Polkowicach. Dotychczas 艣wietnie sobie radzili u siebie, ale co艣 si臋 zaci臋艂o. W ten spos贸b polegli w obu domowych spotkaniach. Najpierw kompromituj膮ce 2:5 z Ark膮, a ostatnio 0:1 z Odr膮 Opole. Zdecydowanie Widzew musi co艣 z tym stanem rzeczy zrobi膰, je艣li chce wr贸ci膰 na najwy偶szy ligowy poziom w Polsce.

GKS Tychy w tym roku radzi sobie lepiej. Siedem punkt贸w w pierwszych trzech meczach to by艂 bilans, na kt贸ry nie m贸g艂 narzeka膰 trener Artur Derbin. W ostatnim meczu jednak polegli z rozp臋dzonym Chrobrym G艂og贸w. P贸ki co si贸dma pozycja i miejsce poza bara偶ami. Ale do nich strata jest praktycznie 偶adna, a i do drugiego miejsca, kt贸re ma Widzew tak偶e niewiele brakuje. 6pkt przy tylu meczach do ko艅ca to jest nic. Zw艂aszcza wobec dzisiejszego meczu bezpo艣redniego.

Widzew – GKS Tychy kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Widzew wygra, kurs: 2,05

GKS wygra, kurs: 3,75

Remis, kurs: 3,25

Widzew – GKS Tychy nasze typy

Typujemy wyr贸wnane spotkanie w Sercu 艁odzi, w kt贸rym oba zespo艂y strzel膮 gola.

Nasze typy Obie strzel膮 1,95 Zagraj

Zagraj Remis 3,25 Zagraj

Widzew – GKS Tychy fakty meczowe

Spotkanie drugiej z si贸dm膮 dru偶yn膮 I ligi. Obie ekipy dzieli 6pkt: 43 do 37 na korzy艣膰 艂odzian

Widzew na wiosn臋 zdoby艂 zaledwie 4pkt w czterech meczach

GKS Tychy zgarn膮艂 7pkt w czterech meczach

Jesieni膮 by艂o 1:1 w Tychach

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Arka – Skra (niedziela, 18:00)