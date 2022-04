Wisła Płock – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (04.04.2022)

Ostatni mecz 27. kolejki Ekstraklasy. Starcie s膮siad贸w z ligowej tabeli. Trudno wskaza膰 faworyta, w ko艅cu graj膮 dru偶yny na zbli偶onym poziomie sportowym i punktowym. Wydaje si臋, 偶e nieco mocniejszy jest G贸rnik, ale to Wis艂a gra u siebie. Czy wykorzystaj膮 atut w艂asnego boiska?

Wis艂a P艂ock – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

P艂occzanie nie tak dawno temu zmienili trenera. Macieja Bartoszka zast膮pi艂 Pavol Stano. S艂owacki trener ma ju偶 za sob膮 pierwsze mecze, a ekipa z Mazowsza nadal utrzymuje si臋 g贸rnej cz臋艣ci tabeli. W teorii w P艂ocku nadal s膮 szans臋 na europejskie puchary, przy odrobinie szcz臋艣cia i dobrej ko艅c贸wce. Wydaje si臋 jednak, 偶e nawet utrzymanie obecnego, 贸smego, miejsca by艂oby sukcesem dla obecnej kadry. Wis艂a P艂ock w ostatnich tygodniach przed przerw膮 reprezentacyjn膮 zgarn臋艂a 6pkt w trzech meczach. Mo偶e 偶a艂owa膰, 偶e nie wi臋cej, skoro remis ze 艢l膮skiem Wroc艂aw wypu艣cili w ostatnich sekundach. To by艂a ju偶 druga pora偶ka domowa w tym roku, co jesieni膮 by艂o nie do pomy艣lenia. W ko艅cu nadal m贸wimy o czwartym najlepszym zespole u siebie.

G贸rnik Zabrze gra w kratk臋 na wiosn臋. Dwie wygrane, trzy remisy i dwie pora偶ki. Do tego jeden awans oraz odpadni臋cie z Pucharu Polski. Kr贸tko m贸wi膮c sporo si臋 dzieje w Zabrzu. Potrafili pokona膰 bez problem贸w Cracovie 3:0, a ju偶 tydzie艅 p贸藕niej zagrali s艂abe spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim. Jeszcze gorzej by艂o przeciwko Termalice u siebie, chocia偶 tutaj zako艅czy艂o si臋 punktem. Ekipa Jana Urbana musi ustabilizowa膰 form臋 i zacz膮膰 solidnie punktowa膰, bo j膮 zdecydowanie na to sta膰.

Wis艂a P艂ock – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wis艂a wygra, kurs: 2,73

G贸rnik wygra, kurs: 2,73

Remis, kurs: 3,10

Wis艂a P艂ock – G贸rnik Zabrze nasze typy

Podobnie, jak kursy, typujemy wyr贸wnany mecz zako艅czony podzia艂em punkt贸w. Spodziewamy si臋 jednak goli po obu stronach tego pojedynku.

Nasze typy Remis 3,10 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,78 Zagraj

Wis艂a P艂ock – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Mecz 贸smej z si贸dm膮 dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli punkt: 37 do 36 na korzy艣膰 go艣ci

W przypadku wygranej jedni i drudzy maj膮 szans臋 przesun膮膰 si臋 o wy偶ej: Wis艂a mo偶e wyprzedzi膰 G贸rnika i Piasta, a KSG Piasta

P艂occzanie po dw贸ch wygranych – G贸rnik 艁臋czna i Jagiellonia – doznali pora偶ki ze 艢l膮skiem Wroc艂aw

To by艂a druga pora偶ka w domowych meczach. Wis艂a zdoby艂a jednak u siebie 29 z 36. punkt贸w i jest czwartym najlepszym zespo艂em domowym

G贸rnik Zabrze na wiosn臋 wygra艂 dwa mecze – ze Stal膮 Mielec i Cracovi膮. Poza tym trzy remisy i dwie pora偶ki

Zabrzanie na wyjazdach zdobyli do tej pory 15pkt

Jesieni膮 na 艢l膮sku by艂o 4:2 dla KSG

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Crystal Palace – Arsenal (poniedzia艂ek, 21:00)