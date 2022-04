Korona Kielce – Podbeskidzie 🇵🇱 Typy, kursy (5.04.2022)

Korona Kielce stanie we wtorek przed ostatecznym testem. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego mogła być o krok od zapewnienia sobie awansu do Ekstraklasy, ale obecnie znajdują się w strefie barażowej. Jeśli pozwolą sobie na wpadkę z Podbeskidziem prowadząca dwójka może odjechać kielczanom na dobre.

Korona Kielce – Podbeskidzie zapowiedź (wtorek, 20:30)

Korona miała do niedawna niemal wszystko w swoich rękach i wydawało się, że podopieczni Leszka Ojrzyńskiego są naprawdę bliscy tego, żeby na koniec sezonu świętować awans do PKO BP Ekstraklasy. Na wiosnę utrapieniem Korony okazały się jednak być remisy, gdyż z pięciu dotychczasowych wiosennych spotkań kielczanie zremisowali aż cztery. Sprawiło to, że walka o dwa premiowane awansem do Ekstraklasy miejsca zrobiła się niezwykle zacięta. Czy Korona zdoła we wtorek zbliżyć się do wicelidera z Łodzi?

Piłkarze z Bielska-Białej mogą być już raczej pewni, że w przyszłym sezonie nie zagrają w II lidze. Przewaga Podbeskidzia nad strefą spadkową to na ten moment już szesnaście punktów. Zdecydowanie mniej bielszczan dzieli od strefy barażowej o PKO BP Ekstraklasę. Do szóstego ŁKS-u tracą bowiem zaledwie dwa oczka, a łodzianie mają na koncie o jeden rozegrany mecz więcej. Ewentualne zwycięstwo nad Koroną mogłoby więc skutkować dla Podbeskidzia sporym awansem w ligowej hierarchii.

Korona Kielce – Podbeskidzie nasze typy

Mimo wszystko wydaje się, że grając u siebie kielczanie nie powinni wypuścić z rąk trzech punktów.

Nasze typy Korona Kielce 2.60 Zagraj

Zagraj Poniżej 2.5 gola 1.70 Zagraj

Korona Kielce – Podbeskidzie kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Korony, kurs: 2.60

remis, kurs: 3.20

wygrana Podbeskidzia, kurs: 2.75

Korona Kielce – Podbeskidzie fakty meczowe

Podbeskidzie nie wygrało żadnego z pięciu ostatnich meczów ligowych

Korona zremisowała cztery z pięciu spotkań rundy wiosennej

Podbeskidzie strzeliło już w tym sezonie 39 goli, co jest czwartym najlepszym wynikiem w lidze

Korona Kielce – pięć ostatnich spotkań

Sandecja – Korona Kielce 2:2

Miedź Legnica – Korona Kielce 1:1

Korona Kielce – Resovia 2:1

ŁKS – Korona Kielce 0:0

Korona Kielce – Stomil Olsztyn 1:1

Podbeskidzie – pięć ostatnich spotkań

Podbeskidzie – ŁKS 1:1

GKS Jastrzębie – Podbeskidzie 1:1

Podbeskidzie – GKS Jastrzębie 0:0

Puszcza Niepołomice – Podbeskidzie 4:2

Skra Częstochowa – Podbeskidzie 1:1