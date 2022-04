Skra Częstochowa – Chrobry Głogów 🇵🇱 Typy, kursy (07.04.2022)

Rywalizacja w Fortuna 1 Lidze nabiera tempa. W czwartek Skra Cz臋stochowa podejmowa膰 b臋dzie Chrobrego G艂og贸w. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego meczu!



Skra – Chrobry zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Skra Cz臋stochowa wszystkie mecze domowe w tym roku rozgrywa膰 b臋dzie na Stadionie Ludowym w Sosnowcu. Beniaminek przed tym potkaniem ma osiem punkt贸w przewagi nad stref膮 spadkow膮 i w najbli偶szym czasie b臋dzie chcia艂 jeszcze podreperowa膰 sw贸j dorobek. W tym roku kalendarzowym Skrze nie uda艂o si臋 jeszcze wygra膰 spotkania – jedyne dwa punkty zosta艂 zdobyte dzi臋ki remisom przeciwko Podbeskidziu oraz Sandecji.

Z kolei Chrobry G艂og贸w dosy膰 niespodziewanie pod艂膮czy艂 si臋 do walki o bezpo艣redni awans do Ekstraklasy. Do ostatniego meczu z Puszcz膮 Niepo艂omice ekipa Ivan Djurdjevicia zanotowa艂a siedem mecz贸w z rz臋du bez straty gola. Blisko tego by艂o w艂a艣nie podczas ubieg艂ego weekendu, bowiem Chrobry do 88. minuty prowadzi艂 2:0, ale w ko艅c贸wce straci艂 dwa trafienia.

Skra – Chrobry nasze typy

Spotkanie w Sosnowcu nie powinno być łatwe dla gości, ale jednak typujemy, że Chrobry zgarnie trzy oczka.

Skra – Chrobry kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Skry, kurs: 3.75

remis, kurs: 3.05

wygrana Chrobrego, kurs: 2.47

Skra – Chrobry fakty meczowe

W ostatnich o艣miu meczach Chrobry straci艂 tylko dwa gole

Skra nie wygra艂a meczu w 2022 roku

Mecz odb臋dzie si臋 na Stadionie Ludowym w Sosnowcu

Skra pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka – Skra 3:2

Skra – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:2

Skra – Sandecja 0:0

Skra – Podbeskidzie 1:1

Skra – Mied藕 0:2

Chrobry pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry – Puszcza 2:2

Chrobry – GKS Tychy 2:0

GKS Katowice – Chrobry 0:0

Chrobry – Odra 1:0

Chrobry – G贸rnik Polkowice 2:0