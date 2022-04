Zagłębie – Stal 🇵🇱 Typy, kursy (08.04.2022)

Ważny mecz w kontekście utrzymania. Stal Mielec jeśli wygra, raczej już będzie mogła odetchnąć z ulgą, choć i teraz ma sytuacje dość komfortową. Zagłębie Lubin musi uciekać przed goniącymi ekipami.

Zagłębie – Stal zapowiedź (piątek, 18:00)

Dwa ostatnie mecze ligowe to powrót do Zagłębia z jesieni. Lubinianie mają czego żałować. Najpierw kompromitacja z Wartą Poznań i porażka 0:4. Tam jednak wynik mówi sam za siebie. Gorzej wyglądała sprawa w miniony weekend. Prowadzili z Jagiellonią 1:0 do 88. minuty i… przegrali. Zaprzepaszczona końcówka i zamiast uciekać przed strefą spadkową, to się do niej “zbliżyli”. Nadal trzy punkty przewagi nad Wisłą Kraków, jednak nie mogą sobie pozwolić już na takie wyskoki. Tym bardziej że terminarz końcówki jest dla nich bardzo trudny. W ostatnich czterech kolejkach zmierzą się z Radomiakiem, Lechią, Lechem i Rakowem, czyli TOP5 poza Pogonią! W takim meczu, jak w piątkowy wieczór inny wynik niż trzy punkty będzie dla nich kłopotem.

Stal Mielec bez niespodzianki – już nie jest tak silna, jak jesienią. Trudno się dziwić. Osłabiona brakiem kilku zawodników, a dodatkowo rywale już inaczej do nich podchodzą. Stąd wiosną tylko jedno zwycięstwo – z Wisłą Kraków. Poza tym aż pięć porażek i tylko dwa remisy. Niewiele punktów, ale można było się tego spodziewać. Niemniej ekipa Adama Majewskiego ma jeszcze przewagę nad strefą spadkową na poziomie 8pkt. To powinno wystarczyć do utrzymania, ale każdy punkt będzie na wagę złota, by uniknąć niepotrzebnych nerwów.

Zagłębie – Stal kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Zagłębie wygra, kurs: 1,95

Stal wygra, kurs: 3,85

Remis, kurs: 3,60

Zagłębie – Stal nasze typy

Stawiamy na zwycięstwo gospodarzy, jednak z udziałem bramkowym gości.

Nasze typy Zagłębie 1,95 Zagraj

Zagraj Obie strzelą 1,80 Zagraj

Zagłębie – Stal fakty meczowe

Spotkanie 15. z 11. ekipą Ekstraklasy. Dzieli ich 5pkt: 28 do 33 na korzyść gości

Stal na wyjazdach zgarnęła do tej pory tylko 12pkt na wyjazdach

Mielczanie nie wygrali sześciu ostatnich spotkań – 2 remisy i 4 porażki

Zagłębie przegrało dwa kolejne mecze w lidze – 0:4 z Wartą i 1:2 z Jagiellonią

W pierwszej rundzie było 4:2 dla Stali

