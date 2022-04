Resovia – Podbeskidzie 🇵🇱 Typy, kursy (08.04.2022)

Resovia i Podbeskidzie zdecydowanie zawodz膮 w 2022 roku. Obie ekipy b臋d膮 chcia艂y wr贸ci膰 na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋 w艂a艣nie podczas bezpo艣redniej rywalizacji. Jej pocz膮tek zaplanowano na godzin臋 18:00.

Resovia – Podbeskidzie zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

W Rzeszowie przed rozpocz臋ciem rundy mieli apetyty, by pod艂膮czy膰 si臋 do walki o ligowe TOP6. Te plany prawdopodobnie nie zako艅cz膮 si臋 powodzeniem, bowiem w 2022 roku Resovia wygra艂a tylko jeden mecz. By艂 to wym臋czony triumf nad GKS-em Jastrz臋bie. Opr贸cz tego podopieczni Dawida Kroczka ponie艣li cztery pora偶ki i zanotowali jeden remis.

Jeszcze bardziej swoich kibic贸w zawodzi Podbeskidzie. Do zespo艂u G贸rali podczas zimowego okienka transferowego do艂膮czy艂o kilku pi艂karzy, kt贸rzy mieli wzmocni膰 rywalizacj臋. To nie przek艂ada si臋 jednak na boisko, bowiem na nim Bielszczanie w sze艣ciu meczach tej rundy zgarn臋li tylko cztery punkty, na dodatek wszystkie po remisach. Przed t膮 seri膮 gier strata do miejsca bara偶owego dla Podbeskidzia wynosi ju偶 cztery punkty.

Resovia – Podbeskidzie kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Resovia wygra, kurs: 3.25

Remis, kurs: 3.10

Podbeskidzie wygra, kurs: 2.30

Resovia – Podbeskidzie nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 form臋 i wyniki obu dru偶yn, nie zdziwimy si臋 je偶eli ten mecz zako艅czy si臋 remisem.

Nasze typy Remis 3.10 ZAGRAJ

ZAGRAJ Dok艂adny wynik - 1:1 5.50 ZAGRAJ

Resovia – Podbeskidzie fakty meczowe

Podbeskidzie i Resovia w 2022 roku zdoby艂y po cztery punkty w Fortuna 1 Lidze

Resovia w 2022 roku wygra艂a tylko jeden mecz

Podbeskidzie zremisowa艂a 4 spo艣r贸d 6 mecz贸w w tym roku

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Resovia pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Resovia – Stomil 1:1

Mied藕 – Resovia 2:1

Resovia – 艁KS 1:2

Korona – Resovia 2:1

Resovia – GKS Jastrz臋bie 1:0

Podbeskidzie pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Korona – Podbeskidzie 2:1

Podbeskidzie – 艁KS 1:1

Podbeskidzie – GKS Jastrz臋bie 0:0

Puszcza – Podbeskidzie 4:2

Skra Cz臋stochowa – Podbeskidzie 1:1

Inne mecze

Zag艂臋bie Lubin – Stal Mielec