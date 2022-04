GKS Jastrzębie – Chrobry Głogów 🇵🇱 Typy, kursy (10.04.2022)

To ju偶 ostatni dzwonek dla gospodarzy. GKS Jastrz臋bie, je艣li nie wydarzy si臋 cud, zakotwiczy nied艂ugo w II lidze. Po drugiej stronie Chrobry G艂og贸w, kt贸ry walczy o Ekstraklas臋. Czy zatem gospodarze maj膮 szans臋 na punkty w niedzielne popo艂udnie?

GKS Jastrz臋bie – Chrobry G艂og贸w zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Ekipa z G贸rnego 艢l膮ska jest ju偶 w bardzo trudnej sytuacji. 9pkt straty do bezpiecznej strefy to bardzo du偶o. Zw艂aszcza, 偶e do ko艅ca sezonu ledwie 8 mecz贸w. Poza tym forma pozostawia wiele do 偶yczenia. Wiosn膮 GKS Jastrz臋bie wygra艂 bowiem tylko raz – 3:0 w Olsztynie. Poza tym nieoczekiwanie zgarn臋li punkty z 艁KS-em czy Podbeskidziem i czterokrotnie przegrali. Wiele nadziei ju偶 nie ma, ale p贸ki jest jakakolwiek szansa na utrzymanie, b臋d膮 walczy膰.

Ivan Djurdjevi膰 i sp贸艂ka po cichu do艂膮czyli do ligowej czo艂贸wki. Wiosn臋 rozpocz臋li kapitalnie. Trzy wygrane i remis, a teraz kolejne dwa remisy dorzucili do tego dorobku. Co ciekawe przebiega艂y one w kompletnie innej atmosferze. Z Puszcz膮 Niepo艂omice wypu艣cili dwubramkowe prowadzenie u siebie, za艣 w Be艂chatowie ze Skr膮 Cz臋stochowa… dwie bramki odrobili. Warto jednak wspomnie膰, 偶e Chrobry G艂og贸w to dru偶yna swojego boiska. Tam zgarn臋li 30 punkt贸w i stracili ledwie 3 bramki, w tym dwie z Puszcz膮. Gorzej, 偶e na wyjazdach maj膮 tylko jedena艣cie punkt贸w i to mo偶e by膰 k艂opotem w ko艅c贸wce sezonu. Niemniej jednak mo偶emy doczeka膰 si臋 dw贸ch awans贸w z Dolnego 艢l膮ska do Ekstraklasy w tym sezonie!

GKS Jastrz臋bie – Chrobry G艂og贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

GKS wygra, kurs: 2.90

Remis, kurs: 3.40

Chrobry wygra, kurs: 2.80

GKS Jastrz臋bie – Chrobry G艂og贸w nasze typy

Wyjazdowe k艂opoty g艂ogowian mog膮 tutaj by膰 kluczowe. 艁atwo im nie b臋dzie, gdy偶 jastrz臋bianie jeszcze broni膮 si臋 przed spadkiem.

Nasze typy Remis 3,40 Zagraj

Zagraj Chrobry strzeli 1,35 Zagraj

GKS Jastrz臋bie – Chrobry G艂og贸w fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z pi膮t膮 dru偶yn膮 I ligi. Obie ekipy dziel膮 23pkt: 18 do 41 na korzy艣膰 go艣ci

Jastrz臋bianie w tym roku maj膮 bilans 1-2-4

W ca艂ym sezonie GKS zdoby艂 10pkt w domowych meczach

Chrobry G艂og贸w ma ogromn膮 dysproporcje w meczach domowych i wyjazdowych: 30 do 11

Wiosn膮 Chrobry jeszcze nie przegra艂, bilans 3-3-0

Jesieni膮 w G艂ogowie by艂o 2:0 dla pi膮tej ekipy ligi

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Wis艂a Krak贸w – G贸rnik Zabrze (niedziela, 15:00)