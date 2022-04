Levante – FC Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (10.04.2022)

Ostatnim z niedzielnych spotkań w hiszpańskiej La Lidze będzie konfrontacja Levante z FC Barceloną? Czy piłkarze Xaviego zrehabilitują się za czwartkowy remis z Eintrachtem?

Levante – FC Barcelona zapowiedź (niedziela, 21:00)

Co tu dużo mówić, Levante obok Deportivo Alaves jest jednym z głównych kandydatów do spadku. Żaby mają na swoim koncie tylko dwadzieścia dwa punkty, co daje im przedostatnie miejsce w tabeli. Gospodarze do 17. Mallorki tracą aż siedem punktów. Levante straciło w tym sezonie już pięćdziesiąt osiem bramek, co stanowi najgorszy wynik w całej lidze.

Barcelona na przestrzeni ostatnich dziesięciu ligowych meczów jest najlepszą drużyną w całej stawce. W tym okresie piłkarze Dumy Katalonii zanotowali aż osiem zwycięstw oraz dwa remisy. Dobra forma sprawiła, że ekipa z Camp Nou zameldowała się na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Niemniej, tak jak zostało wspomniane na wstępie – Barca w środku tygodnia zaliczyła mała wpadkę, bowiem w takiej kategorii należy postrzegać remis wynikiem 1:1 z Eintrachtem w Lidze Europy.

Levante – FC Barcelona nasze typy

Stawimy w tym spotkaniu na zwycięstwo gości oraz na over 3.5 gole w meczu. Piłkarze Xaviego nie powinni mieć większych problemów ze zgarnięciem kompletu punktów.

Levante – FC Barcelona kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Levante: 6.60

remis: 4.85

zwycięstwo Barcelony: 1.48

Levante – FC Barcelona fakty meczowe

Barca wygrała osiem z dziesięciu poprzednich spotkań w lidze.

Barcelona nie przegrała w lidze od dziesięciu meczów.

Levante straciło najwięcej bramek w całej stawce.

Levante pięć ostatnich spotkań

Levante – Villarreal 2:0

Osasuna – Levante 3:1

Levante – Espanyol 1:1

Athletic Bilbao – Levante 3:1

Levante – Elche 3:0

FC Barcelona pięć ostatnich spotkań

Eintracht – FC Barcelona 2:0

FC Barcelona – Sevilla 1:0

Real Madryt – FC Barcelona 0:4

Galatasaray – FC Barcelona 1:2

FC Barcelona – Osasuna 4:0

