🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool – Benfica 🇵🇹 Typy, kursy (13.04.2022)

Wydaje si臋, 偶e to mo偶e by膰 mecz do jednej bramki. Po pierwszym spotkaniu w Lizbonie, Liverpool ma spor膮 przewag臋 nad rywalem. Benfica jedzie, jak na 艣ci臋cie na Anfield. Gospodarze chc膮 przybi膰 kwestie awansu w efektowny spos贸b.

Liverpool – Benfica zapowied藕 (艣roda, 21:00)

3:1 na Estadio da Luz to 艣wietny wynik dla ekipy Kloppa. Spora zaliczka i spok贸j przed rewan偶em do najwa偶niejsze aspekty tego meczu. Dodatkowo wtedy 艣wietny wiecz贸r zaliczy艂 Luis Diaz. Kolumbijczyk do niedawna mierzy艂 si臋 z Benfik膮 w lidze, jako pi艂karz FC Porto, a tydzie艅 temu sko艅czy艂 z golem i asysta. To jednak nie wystarczy艂o do podstawowego sk艂adu na niedzielny hit Premier League z Manchesterem City. Wtedy by艂o 2:2, co nie zmienia sytuacji ligowej. Nadal Liverpool ma szans臋 zgarn膮膰 poczw贸rn膮 koron臋. Liga jeszcze nierozstrzygni臋ta, wygrali EFL Cup, maj膮 szans臋 na FA Cup czy Lig臋 Mistrz贸w. To mo偶e by膰 idealny sezon dla The Reds.

Benfica raczej zadowolona z obecnych rozgrywek w kraju by膰 nie mo偶e. Najpierw pora偶ka w finale Pucharu Ligi ze Sportingiem, potem odpadni臋cie z Porto w krajowym pucharze, a teraz dopiero trzecie miejsce w lidze. Tego raczej ju偶 nie poprawi膮, a to dla Or艂贸w b臋dzie spory k艂opot. Oznacza膰 b臋dzie eliminacje Ligi Mistrz贸w w przysz艂ym sezonie. Warto doda膰, 偶e w obecnej edycji wykr臋cili jednak wynik ponad stan. Wyeliminowali faworyzowan膮 Barcelon臋, p贸藕niej to samo z Ajaksem. Na Liverpool ju偶 si艂 chyba nie starczy…

Liverpool – Benfica kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Liverpool wygra, kurs: 1,30

Benfica wygra, kurs: 9,25

Remis, kurs: 6,10

Liverpool – Benfica nasze typy

Dwa typy w kierunku gospodarzy, kt贸rzy nie powinni mie膰 k艂opot贸w z przyklepaniem awansu do p贸艂fina艂u.

Nasze typy Liverpool i powy偶ej 2,5 bramki 1,65

Liverpool wygra do 0 2,35

Liverpool – Benfica fakty meczowe

W pierwszym meczu Liverpool wygra艂 w Lizbonie 3:1

LFC maj膮 szans臋 nadal na poczw贸rn膮 koron臋. Wygrali ju偶 EFL Cup, s膮 na drugim miejscu w lidze, osi膮gn臋li tak偶e p贸艂fina艂 FA Cup

Benfica jest trzecia w lidze portugalskiej i niewiele wskazuje na to, by w pi臋ciu ostatnich kolejkach cokolwiek mia艂o si臋 zmieni膰 w tej materii

