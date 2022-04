Jagiellonia – Pogoń 🇵🇱 Typy, kursy (16.04.2022)

Dla gospodarzy to jeszcze nie jest koniec sezonu. 6 punkt贸w przewagi nad stref膮 spadkow膮 nie daje 100% pewno艣ci utrzymania. Natomiast du偶o wi臋kszy ci臋偶ar na szczeci艅skiej ekipie. Pogo艅 tydzie艅 temu przegra艂a u siebie z Wis艂膮 P艂ock i spad艂a z pozycji lidera. Tyle 偶e trzy walcz膮ce o mistrza ekipy maj膮 po tyle samo punkt贸w!

Jagiellonia – Pogo艅 zapowied藕 (sobota, 17:30)

Dla ekipy Kosty Runjaicia nie ma ju偶 miejsca na potkni臋cia. W miniony weekend przegrali, ale mieli spore szcz臋艣cie. Ani Lech, ani Rak贸w nie wykorzysta艂y potkni臋cia, solidarnie remisuj膮c swoje domowe mecze. Teraz Pogo艅 jedzie na wyjazd i to nie oznacza, 偶e b臋dzie trudniej. Zw艂aszcza 偶e dwie dotychczasowe pora偶ki wiosn膮 Portowcy zaliczyli… w domu. Na wyje藕dzie notuj膮 kapitaln膮 seri臋. Po pora偶ce w P艂ocku z 17 pa藕dziernika, osiem kolejnych mecz贸w nie przegrali. Zdecydowan膮 wi臋kszo艣膰 rozstrzygn臋li na swoj膮 korzy艣膰.

Jagiellonia musi pami臋ta膰, 偶e nadal nie mo偶e by膰 pewna utrzymania. Niby spora przewaga, jak na liczb臋 mecz贸w do rozegrania. Niby spok贸j, ale jednak sze艣膰 oczek to nie jest najbezpieczniejszy dystans. Dodajmy do tego fakt, 偶e Jaga nie gra wiosn膮 zbyt dobrze, to nadal nie mog膮 by膰 niczego pewni. W 2022 roku tylko dwa zwyci臋stwa. Pokonali ostatnio Zag艂臋bie u siebie, po szcz臋艣liwej ko艅c贸wce. Wcze艣niej wygrali na wyje藕dzie w Zabrzu.

Jagiellonia – Pogo艅 kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Jagiellonia wygra, kurs: 3,70

Pogo艅 wygra, kurs: 2,10

Remis, kurs: 3,40

Jagiellonia – Pogo艅 nasze typy

Idziemy w kierunku bramek, kt贸rych ostatnio nie brakuje w meczach z udzia艂em kandydata na mistrza Polski. Oby gospodarze do艂膮czyli do strzelania w sobotnie popo艂udnie.

Nasze typy Obie strzel膮 1,80 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,95 Zagraj

Jagiellonia – Pogo艅 fakty meczowe

Spotkanie 11. z drug膮 dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dziel膮 22pkt: 34 do 56 na korzy艣膰 go艣ci

Pogo艅 Szczecin przed tygodniem przegra艂a drugi mecz na wiosn臋 – 1:2 z Wis艂膮 P艂ock

Portowcy nie przegrali o艣miu kolejnych wyjazd贸w. Po raz ostatni 17 pa藕dziernika w P艂ocku

Jagiellonia wiosn膮 wygra艂a tylko dwa mecze, w tym jeden u siebie

Jesieni膮 w Szczecinie Pogo艅 wygra艂a 4:1

