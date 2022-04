Zagłębie Sosnowiec – ŁKS 🇵🇱 Typy, kursy (16.04.2022)

Zagłębie Sosnowiec jest o krok od zapewnienia sobie utrzymania w Fortuna 1. Lidze. Sosnowiczanie potrzebują jednak to przypieczętować. Mogą to uczynić już w sobotę, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z ŁKS-em.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS zapowiedź (sobota, 18:00)

Zagłębie Sosnowiec przeżywało w tym sezonie trudne chwile, ale sosnowiczanie są o krok od definitywnego przezwyciężenia problemów. Trzy punkty zdobyte w najbliższych kilku spotkaniach mogłyby sprawić, że gospodarze będą praktycznie pewni utrzymania w Fortuna 1. Lidze. Czy czas na dopisanie do swojego konta kompletu oczek przyjdzie już w meczu z ŁKS-em.

Zadanie to na pewno nie będzie proste, gdyż ŁKS nadal ma w tym sezonie swoje cele. Łodzianie cały czas znajdują się o krok od strefy barażowej i poważnie myślą o powrocie do PKO BP Ekstraklasy. Być może barażach o Ekstraklasę będziemy nawet świadkami derbów Łodzi. By jednak tak się stało ŁKS musi przeskoczyć Chrobrego lub Sandecję, by znaleźć się w czołowej szóstce ligi.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS nasze typy

Wydaje się, że ŁKS powinien poradzić sobie z drużyną gospodarzy.

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Zagłębia, kurs: 2.80

remis, kurs: 3.25

wygrana ŁKS-u, kurs: 2.50

Zagłębie Sosnowiec – ŁKS fakty meczowe

Zagłębie wygrało dwa z pięciu ostatnich spotkań

ŁKS również wygrał zaledwie dwa z pięciu ostatnich ligowych meczów

ŁKS strzelił w tym sezonie 31 bramek, czyli o cztery mniej niż Zagłębie

Zagłębie Sosnowiec – pięć ostatnich spotkań

Korona Kielce – Zagłębie Sosnowiec 2:1

Puszcza Niepołomice – Zagłębie Sosnowiec 1:1

Zagłębie Sosnowiec – GKS Jastrzębie 2:1

Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy 1:0

Skra Częstochowa – Zagłębie Sosnowiec 1:2

ŁKS – pięć ostatnich spotkań

ŁKS -Sandecja 3:2

Podbeskidzie – ŁKS 1:1

ŁKS – Miedź Legnica 0:1

Resovia – ŁKS 1:2

ŁKS – Stomil Olsztyn 0:2

