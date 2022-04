Liverpool – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.04.2022)

Hit Premier League zapowiadaj膮cy si臋 na jednostronne spotkanie. Liverpool nadal walczy o mistrzostwo i liczy na potkni臋cie Manchesteru City. Z kolei Manchester United walczy o Lig臋 Mistrz贸w, ale jego sytuacja nie jest kolorowa.聽

Liverpool – Manchester United zapowied藕 (wtorek, 21:00)

To spotkanie odb臋dzie si臋 tu偶 po kluczowych meczach dla Liverpoolu. P贸艂tora tygodnia temu utrzymali si臋 w grze o mistrzostwo, potem szalony rewan偶 za Benfik膮 i awans do p贸艂fina艂u LM. W weekend ograli Manchester City i trafili do fina艂u FA Cup. The Reds nadal maj膮 szans臋 na poczw贸rn膮 koron臋! Zgarn臋li ju偶 EFL Cup, a w pozosta艂ych rozgrywkach s膮 o krok od wygranych, ale jeszcze tak naprawd臋 nic nie maj膮. Nadal jednak s膮 w kapitalnej formie. Strzelaj膮 mn贸stwo goli i a偶 przyjemnie si臋 na nich patrzy. Nawet taki Ibrahima Konate graj膮cy na 艣rodku obrony strzeli艂 3 gole w trzech ostatnich swoich wyst臋pach. Bogactwo Juergena Kloppa jest ogromne, skoro w meczu 1/4 Ligi Mistrz贸w m贸g艂 zrobi膰 siedem zmian w stosunku do pierwszego meczu i nie utraci艂 jako艣ci potrzebnej do awansu!

Na Old Trafford dwa gor膮ce tematy. Do tej pory by艂a to kwestia zatrudnienia Erika ten Haga od nowego sezonu. Holender prawdopodobnie przejmie sched臋 po Ralfie Rangnicku. Od wczoraj jest drugi wa偶ny temat, ale niestety bardzo smutny. To 艣mier膰 dziecka Cristiano Ronaldo przy porodzie. Ogromna tragedia rodzinna z pewno艣ci膮 b臋dzie oznacza膰 absencj臋 Portugalczyka na boisku. Os艂abienie zespo艂u pod k膮tem dyspozycji dnia, ale tak偶e na pozosta艂ych cz艂onkach ekipy taka sytuacja mog艂a odbi膰 si臋 negatywnie pod k膮tem psychiki.

Liverpool – Manchester United kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Liverpool wygra, kurs: 1,42

United wygra, kurs: 7,60

Remis, kurs: 5,15

Liverpool – Manchester United nasze typy

Typujemy jednostronny mecz, w kt贸rym gospodarze nie powinni mie膰 k艂opot贸w z wygran膮 i strzeleniem kilku goli.

Nasze typy Liverpool 1,42 Zagraj

Zagraj Liverpool powy偶ej 2,5 bramki 2,30 Zagraj

Liverpool – Manchester United fakty meczowe

Spotkanie wicelidera z pi膮t膮 ekip膮 Premier League. Obie dru偶yny dzieli 19pkt: 73 do 54 na korzy艣膰 gospodarzy

Liverpool to najskuteczniejszy zesp贸艂 w lidze – 79 goli

The Reds wygrali 10. z 12. ostatnich mecz贸w ligowych, zdobywaj膮c w nich 32 na 36 mo偶liwych punkt贸w

Manchester United wygra艂 w weekend z Norwich 3:2, odnosz膮c pierwsze zwyci臋stwo od miesi膮ca

Jesieni膮 na Old Trafford Liverpool wygra艂 a偶 5:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Inter – Milan (wtorek, 21:00)