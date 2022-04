Inter – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (19.04.2022)

Jedni i drudzy maj膮 szans臋 na podw贸jn膮 koron臋. Oba zespo艂y walcz膮 o mistrzostwo W艂och i tam prawdopodobnie do ko艅ca pomi臋dzy nimi trwa膰 b臋dzie rywalizacja o tytu艂. W Coppa Italia jedna z tych ekip ju偶 dzisiaj zako艅czy gr臋. Kto to b臋dzie?

Inter – Milan zapowied藕 (wtorek, 21:00)

To ju偶 czwarty mecz tych dru偶yn w sezonie. Do tej pory Inter jeszcze nie pokona艂 lokalnego rywala. W lidze 1:1 oraz 1:2, a w pucharze nudne 0:0 p贸艂tora miesi膮ca temu. Dla Simone Inzaghiego wi臋c nie ma lepszego momentu, by si臋 prze艂ama膰 w roli szkoleniowca aktualnego mistrza kraju, nad lokalnym rywalem. Tym bardziej 偶e Inter po lutowo-marcowym kryzysie, wreszcie wraca do normy i zaczyna wygrywa膰. Trzy kolejne triumfy w kwietniu daj膮 nadziej臋 na to, 偶e ko艅c贸wka sezonu b臋dzie dla Nerazzurich szcz臋艣liwa. Najbli偶szy tydzie艅 do lekkich jednak nale偶e膰 nie b臋dzie. Najpierw derby z Milanem, a w sobot臋 Roma w lidze. Na ich szcz臋艣cie to mog膮 by膰 najtrudniejsze przeprawy w tym sezonie do ko艅ca. Je艣li uda si臋 przetrwa膰 tydzie艅 bez strat, czytaj: dwa razy wygra膰, powinno by膰 z g贸rki.

Milan jednak nie u艂atwi zadania lokalnemu rywalowi. Rossoneri nadal walcz膮 o swoje pierwsze trofeum od d艂u偶szego czasu. Posucha po ich stronie spora, wi臋c tym bardziej wyczekuj膮 takich spotka艅. A trzeba przyzna膰, 偶e ostatni czas pod k膮tem mecz贸w o du偶膮 stawk臋 jest naprawd臋 dobry dla Stefano Piolego i sp贸艂ki. Niedawno wygrali przecie偶 ligowe derby, potem pokonali Napoli w lidze na wyje藕dzie. Wcze艣niej remis z Juventusem, rozbicie Lazio czy pokonanie Romy na samym pocz膮tku roku. Na rozk艂adzie maj膮 praktycznie ka偶d膮 du偶膮 firm臋 w tym sezonie. To mo偶e da膰 spor膮 przewag臋 psychologiczn膮 przed tak wa偶nym meczem i ko艅c贸wk膮 sezonu. Ta lekka nie b臋dzie, bowiem zaraz czeka Lazio. Potem jeszcze Fiorentina, Atalanta czy nie艂atwe Sassuolo.

Inter – Milan kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Inter wygra, kurs: 2,15

Milan wygra, kurs: 3,60

Remis, kurs: 3,40

Inter – Milan nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnane spotkanie i remis. Co za tym idzie mo偶liw膮 dogrywk臋. Oby tylko w 90. minutach pad艂y bramki i nie by艂o powt贸rki z pierwszego spotkania

Nasze typy Remis 3,40 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Inter – Milan fakty meczowe

Rewan偶owy mecz p贸艂fina艂u Pucharu W艂och. P贸艂tora miesi膮ca temu by艂o 0:0

Obie dru偶yny przewodz膮 stawce Serie A. Milan ma 71pkt, Inter 69 oraz zaleg艂e spotkanie

W miniony weekend jedni i drudzy pokonali swoich rywali ligowych. Gospodarze zwyci臋偶yli Spezie, “go艣cie” triumfowali na San Siro z Geno膮

Dla tych ekip to ju偶 czwarty mecz w tym sezonie. W lidze lepszy bilans ma Milan. Jesieni膮 1:1, wiosn膮 2:1 dla dru偶yny Piolego

