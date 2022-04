Pogoń – Raków 🇵🇱 Typy, kursy (20.04.2022)

Jeden z dw贸ch mecz贸w 31. kolejki rozegrany awansem. Wszystko przez fina艂 Pucharu Polski, w kt贸rym zagra Rak贸w. 2 maja ekipa Marka Papszuna stanie przed szans膮 na zgarni臋cie pierwszego trofeum w tym sezonie. Mecz w Szczecinie to jednak kluczowe spotkanie w kontek艣cie mistrzostwa Polski. Czy Pogo艅 wykorzysta atut w艂asnego boiska? Czekaj膮 nas ogromne emocje przy Twardowskiego.

Pogo艅 – Rak贸w zapowied藕 (艣roda, 20:30)

Szczecinianie to nadal jedna z najlepszych dru偶yn w domu. Jednak wiosn膮 pojawi艂y si臋 rysy na tych domowych wyst臋pach. 0:3 z Lechem bolesne, jednak to by艂 mecz na szczycie. Co innego 1:2 z Wis艂膮 P艂ock, kt贸re by艂o po prostu sensacj膮. Teraz kolejny trudny rywal przyje偶d偶a do Szczecina. Pogo艅 jednak pokazuje, 偶e radzi sobie dobrze u siebie, jak i na wyjazdach. St膮d wiosn膮 bilans 4-1-0 poza domem. Ekipa Kosty Runjaicia obecnie na drugim miejscu, ale to wszystko mo偶e si臋 zmieni膰. Pogo艅 ma nie艂atwy terminarz w ko艅c贸wce sezonu. Czeka ich jeszcze mecz z Legi膮, potem z broni膮cym si臋 przed spadkiem 艢l膮skiem czy np. z Lechi膮 w presti偶owym meczu o prymat na ca艂ym Pomorzu.

Rak贸w pod k膮tem terminarza ma nieco 艂atwiej, jednak ma te偶 mecz, na kt贸rym ju偶 nied艂ugo zechce si臋 skupi膰. Mowa o finale Pucharu Polski. Marek Papszun i jego ekipa staj膮 przed szans膮 na obron臋 trofeum i zgarni臋cia nawet podw贸jnej korony. To by艂oby co艣 dla cz臋stochowian. Szans臋 spore, skoro m贸wimy o zespole, kt贸ry nie przegra艂 od po艂owy grudnia. To naprawd臋 d艂uga passa i pokazuj膮ca wysok膮 i r贸wn膮 form臋 zespo艂u spod Jasnej G贸ry. Dodatkowm atutem jest fakt, 偶e s膮 najlepszym wyjazdowiczem ligi. Pod tym k膮tem nie ma lepszych w Ekstraklasie.

Pogo艅 – Rak贸w nasze typy

To niestety mog膮 by膰 szachy pi艂karskie. Jesieni膮 0:0, teraz presja wi臋ksza. Dodatkowo ka偶dy b艂膮d mo偶e by膰 decyduj膮cy. Dlatego gramy na nudne spotkanie.

Pogo艅 – Rak贸w fakty meczowe

Spotkanie wicelidera i trzeciej dru偶yny. Oba zespo艂y maj膮 po 59pkt

Pogo艅 to trzeci najlepszy zesp贸艂 w domu – 32pkt w 14. meczach

Portowcy s膮 najskuteczniejsi u siebie – 35 strzelonych goli

Ekipa Runjaicia to tak偶e najlepszy atak ligi – 56 goli

Rak贸w to najlepszy wyjazdowicz ligi – 30pkt w 15. spotkaniach

Cz臋stochowianie s膮 niepokonani od 14. mecz贸w. Ostatnia pora偶ka to 15 grudnia z G贸rnikiem Zabrze

Ekipa Marka Papszuna ma szans臋 na podw贸jn膮 koron臋 – jest tak偶e w finale Pucharu Polski

Jesieni膮 w Cz臋stochowie pad艂 bezbramkowy remis

