Pogoń Szczecin – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (24.04.2022)

Starcie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa zapowiada się na naprawdę ciekawe. Gospodarze wiedzą, że na tym etapie sezonu nie mogą tracić punktów jeśli chcą powalczyć o mistrzostwo Polski, a goście liczą, że dobrym wynikiem dadzą swoim fanom trochę radości w końcówce tego bardzo przeciętnego dla Legii sezonu. Jedno jest pewne – szykuje się naprawdę bardzo ciekawe starcie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa zapowiedź (niedziela, 17:30)

Gospodarze po ostatniej stracie punktów z Rakowem skomplikowali sobie sytuację w ligowej tabeli. Pogoń ma teraz trzy punkty straty do Lecha oraz Rakowa. Teraz gospodarze tak naprawdę już nie mają wszystkiego w swoich rękach. Mimo wszystko zawodnicy tej drużyny mają nadzieję na wygranie każdego meczu do końca sezonu i być może to wystarczy do zdobycia mistrzostwa Polski.

Goście za to wiedzą, że pozostało im zaledwie kilka meczów do zakończenia tego fatalnego sezonu i Legia w ostatnim czasie nie wygląda na ekipę, która gra znakomity futbol. Mimo wszystko zawodnicy ze stolicy liczą na to, że dadzą kibicom trochę radości i postarają się wygrać każdy mecz w tej końcówce sezonu. Nie będzie to łatwe zadanie, ale w Legii wciąż grają świetni zawodnicy, których stać na grę na wysokim poziomie.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa nasze typy

Pogoń walczy o mistrzostwo i można spodziewać się, że w bezpośrednim starciu z Legią na własnym obiekcie będą w stanie zdobyć trzy punkty. Mistrzowie Polski na pewno powalczą, ale jeśli gospodarze chcą postraszyć chociażby Lecha to muszą takie starcia wygrywać.

Nasze typy Pogoń Szczecin 1.92 Zagraj

Zagraj powyżej 2.5 goli 2.13 Zagraj

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Pogoń Szczecin. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.92. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Pogoń Szczecin – Legia Warszawa, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.00. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 5.50.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa fakty meczowe

Goście nie wygrali od 4 meczów.

Legia nie zachowała czystego konta od 7 spotkań.

Na ostatnich 9 bezpośrednich spotkań w aż 7 obie drużyny strzeliły gola.

Pogoń Szczecin ostatnie pięć spotkań

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 1:2

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin 1:2

Pogoń Szczecin – Wisła Płock 1:2

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin 0:4

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków 4:1

Legia Warszawa ostatnie pięć spotkań

Legia Warszawa – Piast Gliwice 0:1

Legia Warszawa – Dynamo Kijów 1:3

Lech Poznań – Legia Warszawa 1:1

Raków Częstochowa – Legia Warszawa 1:0

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk 2:1